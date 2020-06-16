Bir haftada 21 bin 338 nokta temizlendi

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ilçede dezenfekte edilmeyen yer bırakmayan Osmangazi Belediyesi, normalleşme sürecinde de temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren vatandaşları salgın hastalıktan korumak adına yoğun bir çalışma yürütüyor. Normalleşme sürecinde vatandaşların sokağa çıkmasıyla tedbirlerini arttıran belediye ekipleri, son 1 haftada 87 meydan, 162 cadde ve sokak ile 389 resmi kurumu dezenfekte etti. Ayrıca ilçedeki 20 bin 700 konteynerin temizliğini yapan ekipler, vatandaşların ortak kullanım alanları olan çarşı, pazar ve park gibi bölgelere el dezenfektanı yerleştirdi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, verimli ve etkili bir şekilde yürüttükleri çalışma sonucu toplam 21 bin 338 noktada dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, virüs son bulana kadar topyekün mücadele edeceklerini söyledi.

