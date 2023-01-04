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Bir haftada aranan 425 şüpheli tutuklandı

04.01.2023 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımının ve ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda yakalanan 425 şüpheli şahıs tutuklandı.

Bir haftada aranan 425 şüpheli tutuklandı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 28.12.2022-03.01.2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen ve 573 ekip ve bin 807 personelin katılımıyla icra edilen 286 asayiş uygulamasın da, 24 adet tüfek, 16 adet kurusıkı tabanca, 13 adet tabanca, 283 adet fişek, 144 adet kesici-delici alet, 15 adet çalıntı motosiklet, 13 adet çalıntı araç, 296 gram esrar, 114 gram metamfetamin (ateş-buz), 35 gram eroin, 17 kök kenevir bitkisi, 9 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 230 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Yapılan uygulama oluşumunda 137 bin 053 şahıs sorgulanarak 338 şahıs hakkında gerekli adli ve idari işlemler yapılmıştır. Çeşitli suçlardan aranan 425 şahıs yakalanarak Adli Mercilere teslim edildiği ve 265 umuma açık yer ve 14 bin 867 araç kontrol edilmiş, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun çeşitli maddelerini ihlal ettiği tespit edilen 401 sürücü ve araç plakasına cezai işlem uygulanmış 80 araç trafikten men edildiği bildirildi.

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