Bir haftadır Müge Anlı'nın yayınına çıkıyordu... 16 yaşındaki Nazmiye gözaltına alındı

İznik’te yaşayan Nevrigül Alan, Gemlik'te babasının yanına gitmek için evden ayrıldı. Çocuklarını almak için babasının evinden ayrılan kadından bir daha haber alınamadı. Yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler Nevrigül Alan’ı bulmak için çalışma başlattı.

ZEYTİNLİKTE BULUNDU

Ekiplerin arama çalışmaları devam ederken Gemlik Umurbey Mahallesi'nde çevredeki bir tarla sahibi tarafından polise zeytinlikte ceset olduğu ihbarı geldi. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, ekipler cesedin 45 gün önce kaybolan Nevrigül Alan’a ait olduğunu belirlendi.

Genç kadının cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kayıp Nevrigül Alan’ın Umurbey Mahallesinde zeytinlikte ölü bulunmasının ardından, Nevrigül'ün kardeşi N.A. (16) eski eşi Remzi ve kardeşi Müge Anlı programında bir haftadır olayla ilgili bildiklerini anlatıyordu.

Programda Nazmiye ve bazı erkeklerin Ziya Kaya Mahallesi'nde parti yaptıkları ve gayri meşru ilişkiler ve uyuşturucu iddiaları üzerine savcılığın yeni bir soruşturma başlattığı öğrenildi.

SERBEST BIRAKILDI

Ziya Kaya Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alınan Nazmiye'nin savcılık tarafından ifadesine başvurulacağı öğrenildi. Öte yandan savcıya ifade veren Nazmiye ve programa katılan diğer kişilerin serbest bırakıldığı, soruşturmanın ardından dava açılıp açılmayacağına karar verileceği öğrenildi.







