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’’Bir ilçenin sanayisi ne kadar güçlü ise, ekonomisi de o kadar güçlü olur’’

KÜTAHYA HABERLERİ  | 29.07.2020 10:40 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesinde sanayi esnaflarını ziyaret eden Kaymakam Hazan Çiçek, ’’Bir ilçenin sanayisi ne kadar güçlü ise, ekonomisi de o kadar güçlü olur’’ dedi.Esnaflarla korona virüs dönemindeki zorlukları değerlendiren ve fikir alışveirişinde bulunan Kaymakam Çiçek, ’’İlçemiz sanayi esnafı olarak sizler, en önemli değerlerimizden birisisiniz.

’’Bir ilçenin sanayisi ne kadar güçlü ise, ekonomisi de o kadar güçlü olur’’

Kütahya’nın Emet ilçesinde sanayi esnaflarını ziyaret eden Kaymakam Hazan Çiçek, ’’Bir ilçenin sanayisi ne kadar güçlü ise, ekonomisi de o kadar güçlü olur’’ dedi.
Esnaflarla korona virüs dönemindeki zorlukları değerlendiren ve fikir alışveirişinde bulunan Kaymakam Çiçek, ’’İlçemiz sanayi esnafı olarak sizler, en önemli değerlerimizden birisisiniz. Ne kadar pozitif, günün şartlarına uygun, üretken olursanız, değişimlere ayak uydurursanız, ilçemizin ticari durumu da o kadar pozitif, hareketli ve üretken olur. İlçemizin gelişmesinde ve orta ölçekli ekonomiye katkısında siz zanaatkârların çok önemli rolü olup, beceri ve emek isteyen zanaatların devam ettirilmesi gerekmektedir. Bir yerin sanayisi ne kadar güçlü ise, ekonomisi de o kadar güçlü olur. Üreten her kim olursa olsun, halkımız ve bizler için kıymeti büyüktür. Sanayi esnafına ve çalışanlarına her türlü desteği mümkün mertebe vermeye hazırız.” ifadelerini kullandı.
İşyerlerinde Kaymakam Hasan Çiçek’i ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getiren sanayi esnafı, bu gibi ziyaretlerin kendilerine moral ve güç verdiğini ifade ederek, Kaymakam Hasan Çiçek’e teşekkür ettiler.

’’Bir ilçenin sanayisi ne kadar güçlü ise, ekonomisi de o kadar güçlü olur’’

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