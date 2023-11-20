"Bir Kapakla İz Bırak" projesi başlıyor

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) Genel Merkezinde; TOFD Genel Başkanı Semra Çetinkaya, Genel Başkan Yardımcısı Fatih Sınav, Ekvator Enerji Pazarlama ve İş Geliştirme Yönetmeni Arda Tunca, İDO Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Filiz Şafak’ın katılımıyla gerçekleştirilen törende, "Bir Kapakla İz Bırak" sosyal sorumluluk projesinin protokolü imzalandı.

Protokolle, 2011 yılından itibaren Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği tarafından yürütülen plastik kapak kampanyasını desteklemek, farkındalığı arttırmak ve yeniden gündeme taşımak amacıyla Bir Kapakla İz Bırak sosyal sorumluluk projesi; Ekvator Enerji, İDO ve TOFD iş birliği ile başlıyor. Proje kapsamında; su şişesi, damacana, meşrubat, yoğurt ve sıvı deterjan kapağı gibi her renk ve her çeşit plastik kapaklar gönüllüler tarafından toplanarak tekerlekli sandalyeye dönüşecek ve ihtiyaç sahiplerine ulaşacak. İlk etapta bin 250 lokasyonda başlanması planlanan proje kapsamında, kapak toplama kutularını konumlandıran; Türkiye’nin 81 ilindeki gönüllü iş yeri, ofis, fabrika, alışveriş merkezi, hastane, okul gibi lokasyonlarda kapaklar birikerek tekerlekli sandalyeye dönüşecek. Projeyle toplanan kapaklar sayesinde, hem engelli bireyler sosyal hayata dahil olacak hem de plastik atıkların önüne geçilerek daha yaşanılabilir bir dünya mottosuna katkı sağlanacak.

İmza töreninde konuşan Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Genel Başkanı Semra Çetinkaya, “Hem çevreyi atıklardan korumak hem de topluma farkındalık kazandırmak adına yıllardır özverili ile sürdürdüğümüz plastik kapak projemizin oluşturduğu etki ve farkındalık bizi mutlu ediyor. Ekvator Enerji ve İDO ile yaptığımız bu anlaşma sayesinde, kampanyanın bittiğini düşünen herkes tekrardan harekete geçecek ve plastik kapakları toplamaya devam edecektir. Plastik kapaklar sayesinde yüzlerce engelli birey arkadaşımıza sağlanan medikal malzeme desteği sayesinde birçok arkadaşımız sosyal hayata dahil oldu. Daha fazla hayata dokunabilmek için tekrardan desteklerinizi bekliyoruz. Ekvator Enerji ve İDO’ya desteklerinden dolayı teşekkür ederiz” şeklinde düşüncelerini ifade etti.

