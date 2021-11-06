YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Bir kentin oltanın ucundaki "metal balık"la imtihanı

Bir kentin oltanın ucundaki "metal balık"la imtihanı

06.11.2021 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da 2003 yılında 3 metrelik kaide üzerine yerleştirilen "balık tutan adam" heykelinin oltasının ucundaki metal balık her seferinde koparılıyor - Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İdris Akdin: - "Ne yazık ki bazı dönemlerde o oltanın ucundaki balık kayboluyor. Sanırım birileri alıyor. Biz tekrar koyuyoruz. Heykeli yeniden düzenliyoruz. Temizliğini yapıyoruz. O balığı yerine koyuyoruz. Fakat ne yazık ki yeniden çalınıyor" - Amatör balıkçı Cem Semis: - "Belediye sağ olsunlar çaba sarf ediyor her seferinde balığı heykele ekliyor. Bir bakıyoruz ki iki gün sonra tekrar çalınıyor. Bu da bizim için üzücü bir durum"

FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Samsun'da amatör balıkçıların sembolü olan dev balık tutan adam heykelinin oltasının ucuna takılı metal balık her seferinde çalınıyor.

Büyükşehir Belediyesince 2003 yılında sahil yoluna, Samsunlu amatör balıkçıları simgeleyen 3 metrelik kaide üzerine, 3 metre boyundaki balık tutan adam heykeli yerleştirildi. Heykelin en sevilen unsurlarından biri de oltasının ucundaki balık oldu.

Heykelin kaideye yerleştirilmesinden bir süre sonra oltanın ucundaki balık kayboldu. Büyükşehir Belediyesi heykelin bütünlüğü için balığı oltanın ucuna yerleştirdi. Aradan geçen 18 yılda onlarca kez kaybolan balık tekrar yerine konuldu. Ancak balık her seferinde biri ya da birileri tarafından oltanın ucundan alındı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İdris Akdin, AA muhabirine, oltasının ucunda balık olan heykelin ilk günden itibaren beğenildiğini ve heykelin kentin simgelerinden biri olduğunu söyledi.

Heykelin amatör balıkçıların balık tuttuğu Sevgi Kafe'nin bulunduğu bölgede yer aldığına işaret eden Akdin, "Heykelimiz 2003 yılında bulunduğu yere konuldu. Heykelin çevresi düzenlendi ve güzel bir mesire alanı haline getirildi. Ne yazık ki bazı dönemlerde o oltanın ucundaki balık kayboluyor. Biz tekrar koyuyoruz. Heykeli yeniden düzenliyoruz. Temizliğini yapıyoruz. O balığı yerine koyuyoruz. Fakat ne yazık ki yeniden çalınıyor." diye konuştu.

Balığın heykele uyumlu olarak metalden yapıldığını anlatan Akdin, bir süre önce yeniden oltanın ucuna balık taktıklarını ancak onun da koparıldığını dile getirdi.

- "Balığı oraya takmaya devam edeceğiz"

Akdin, "Ama biz ısrarcıyız, inatçıyız, oradaki heykelle bütünleşen oltanın ucundaki balığı oraya takmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan da hem heykele hem de oltanın ucundaki balığa sahip çıkmalarını istiyoruz." dedi.

Amatör balıkçılardan duruma tepki gösteren Can Akar da heykelin çevresinde yıllardır, hafta sonları balık tuttuğunu söyledi.

Kıyıdaki balık heykelinin balıkçıların buluşma noktası olduğunu söyleyen Akar, "Ben sürekli buraya geliyorum. 'Neredesin? Heykelin dibindeyiz. Balık tutan adam heykelinin...' diye yerimizi kolayca tarif ediyoruz. Denizde de eskisi gibi balık yok. Balık tutan adam gibi biz de boş boş bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Balıkçılardan Cem Semis de "Burası Samsun'un simgesi. Balık tutulan bir merkez. Belediye sağ olsunlar çaba sarf ediyor, her seferinde balığı heykele ekliyor. Bir bakıyoruz ki iki gün sonra tekrar çalınıyor. Bu da bizim için üzücü bir durum. Hurdacıya mı satıyorlar çözemedik. En son yaklaşık 6 ay önce balık vardı. Şimdi yok." diye konuştu.

Heykelin önünde balık tutmayı sevdiklerini ve balık tutun adam heykelinin oltasının ucunda balık olmasının kendilerini daha çok motive ettiğini belirten Semis, "Burası balık tutanların simgesi. Bizim de hoşumuza gidiyor balık tutan adam heykelinin önünde balık tutmak. Öyle bir algı var, burası daha bereketli." değerlendirmesinde bulundu.

Mine Semis ise "Biz her geldiğimizde oltanın ucundaki balığı bir görüyoruz bir göremiyoruz. Kayboluyor, artık nasıl oluyorsa. Yani ondan ne medet umuyorlar anlamıyorum ki. Samsun'umuzun simgesi bu. Ama maalesef her seferinde çalınıyor." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vali'ye kırbaç! Etrafında toplanıp izledilerVali'ye kırbaç! Etrafında toplanıp izlediler
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
Samsun'a Bosna Hersek'teki kardeş şehri Brçko'dan ziyaretSamsun'a Bosna Hersek'teki kardeş şehri Brçko'dan ziyaret
Anahtar Kelimeler:
Samsun

Samsun Namaz Vakitleri 7 Kasım Pazar

İmsak
05:39
Sabah
07:06
Öğle
12:23
İkindi
15:05
Akşam
17:31
Yatsı
18:53

Samsun Nöbetçi Eczaneler 7 Kasım Pazar

Aziz Eczanesi
Ilkadimcanik
Kolbakır Eczanesi
Ilkadimcanik
Mavi Eczanesi
Ilkadimcanik
Citymall Eczanesi
Atakum
Yeni Mahalle Eczanesi
Atakum
Yılmaz Eczanesi
Tekkekoy
Yılmaz Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Trabzonspor kafilesi, İstanbul'a gitti

Trabzonspor kafilesi, İstanbul'a gitti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ara tatilde öğretmenlere mesleki gelişim eğitimi uzaktan verilecek

Ara tatilde öğretmenlere mesleki gelişim eğitimi uzaktan verilecek

Adana'da polise ve ekip aracına çarpıp kaçan şüpheli kovalamacayla yakalandı

Adana'da polise ve ekip aracına çarpıp kaçan şüpheli kovalamacayla yakalandı

Rize'de kaybolan kadın ölü bulundu

Rize'de kaybolan kadın ölü bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.