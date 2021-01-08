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Bir kırsal mahallenin daha internet erişim sıkıntısı çözüme kavuştu

GAZİANTEP HABERLERİ  | 08.01.2021 13:18 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından İslahiye İlçesi’ne bağlı Koçcağız Mahallesi’nde öğrencilerin Eğitim Bilişim Ağın’a (EBA) güçlü bir internet hattıyla bağlanarak öğrenim hayatını sürdürebilir kılmak amacıyla internet altyapısı güçlendirildi.Çağa ayak uydurmak adına Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü’yle iş birliğine giderek kırsal mahallelerdeki internet altyapısını güçlendiren Büyükşehir Belediyesi, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) sürecinde okullarından uzak kalan öğrencilerin eğitimde destekçisi olmaya devam etti.

Bir kırsal mahallenin daha internet erişim sıkıntısı çözüme kavuştu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından İslahiye İlçesi’ne bağlı Koçcağız Mahallesi’nde öğrencilerin Eğitim Bilişim Ağın’a (EBA) güçlü bir internet hattıyla bağlanarak öğrenim hayatını sürdürebilir kılmak amacıyla internet altyapısı güçlendirildi.
Çağa ayak uydurmak adına Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü’yle iş birliğine giderek kırsal mahallelerdeki internet altyapısını güçlendiren Büyükşehir Belediyesi, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) sürecinde okullarından uzak kalan öğrencilerin eğitimde destekçisi olmaya devam etti. Bu kapsamda İslahiye İlçesi’ne bağlı Koçcağız Mahallesi’nde internet altyapısı uzaktan eğitim için uygun internet hızına ulaştırıldı, fırsat eşitliği sağlanmış oldu.
Konu hakkında bir süre önce açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğünce internet sıkıntısı yaşanan bölgelerin isimlerinin bize ulaştırılması durumunda ekip olarak bölgedeki alt yapı sıkıntısını çözeceklerini belirterek, “Geleceğin söz sahibi çocuklarımızı ve gençlerimizi eğitimsiz bırakmayacağız” ifadelerini kullanmıştı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünce internet erişiminin zayıf olduğu tespit edilen; 21 pilot bölgeye ek olarak İslahiye’ye bağlı Koçcağız Kırsal Mahallesi de eklendi, böylelikle bölgede ikamet eden öğrencilerin EBA’ya bağlanma sorunu kökten çözüme kavuştu.
Daha önce il milli eğitim tarafından Büyükşehir Belediyesi’ne bilgi verilerek internet altyapı hizmeti alması gerektiği belirtilen 21 pilot bölge ise şunlardı: Islahiye’de Yağızlar, Esenler, Karkamış’ta Çiftlik, Kelekli, Nurdağı’nda Kartal, İncegedik, Yavuzeli’nde Tokaçlı, Beğendik, Havuz, Saraymağara, Nizip’te Tatlıcak, Şehitkamil’de Küllü, Karadede, Karakesek ve Köraliler mezrası, Şahinbey’de Akbayır, Malazgirt, Cevizli, Zeytinli, Gerciğin, Oğuzeli’nde Dokuzyol kırsal mahalleleri.

Bir kırsal mahallenin daha internet erişim sıkıntısı çözüme kavuştu

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