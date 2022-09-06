Bir Küçük Gün Işığı ilk bölüm izle! Berk Oktay ve Seray Kaya'nın yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı 1. bölümde neler yaşandı?

Bir Küçük Gün Işığı dizisi ATV izleyicisi ile buluştu. Dizinin oyuncu kadrosunda Seray Kaya,Berk Oktay, Esra Dermancıoğlu, Tuğçe Açıkgöz gibi isimler yer alıyor. Bir hayli sarsıcı konusu ve gizemli hikayesi ile dikkat çeken dizinin ilk bölümünde yaşananlar merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında "Bir Küçük Gün Işığı ilk bölüm izle" konu başlığını araştırıyor. Peki, Bir Küçük Gün Işığı'nın 1. bölümünde neler yaşandı?

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI DİZİSİNİN 1. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Bir Küçük Gün Işığı 1. bölüm konusu:

"Elif, Hakan'a çok âşıktır. Evliliklerinin tek eksiği bir çocuktur. Elif evlatlık alma prosedürüne başlamayı düşündüğü sırada Hakan'ın kaza yaptığını öğrenir. Ve hayatı geri döndürülemez bir şekilde değişmeye başlar. Fırat ise yıllardır kayıp olan kardeşi Dila'nın izini bulur ve onu eve geri getirir. Fırat, kuralcı ve baskıcı olan annesi Ümran'la, asi ve uçarı kardeşi Dila'nın arasında kalır. Elif'in hayatı tepetaklak olurken Fırat kaderin kendi için ördüğü ağdan habersizdir. Elif ve Fırat'ın yolu bir daha hiç ayrılmayacak şekilde kesişir."

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Bir Küçük Gün Işığı dizisi geçmişini geride bırakan ve yeni bir hayata başlayan Elif'in hikayesini anlatıyor. 10 sene boyunca bir yalanın içinde yaşayan genç kadının hayatı bir haberle alt üst olur. Çaresiz genç kadının yolu zengin iş adamı Fırat ile beklenmedik bir şekilde kesiştiğinde ise her şey daha da karışır.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Bir Küçük Gün Işığı dizisinin oyuncu kadrosunda; Seray Kaya, Berk Oktay, Esra Dermancıoğlu, Tuğçe Açıkgöz, Şeyma Korkmaz ve Azra Aksu gibi isimler bulunuyor.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI DİZİSİ UYARLAMA MI?

Bir Küçük Gün Işığı dizisinin uyarlama olup olmadığına dair detaylı bir bilgi bulunmuyor. Dizinin senaryosu Özgür Evren Heptürk tarafından kaleme alınıyor. Bir Küçük Gün Işığı dizisinin yönetmen koltuğunda ise Emre Kabakuşak oturuyor.

