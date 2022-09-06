MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Bir Küçük Gün Işığı ilk bölüm izle! Berk Oktay ve Seray Kaya'nın yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı 1. bölümde neler yaşandı?

Bir Küçük Gün Işığı ilk bölüm izle! Berk Oktay ve Seray Kaya'nın yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı 1. bölümde neler yaşandı?

06.09.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Berk Oktay, Seray Kaya gibi isimlerin oynadığı Bir Küçük Gün Işığı dizisi izleyiciyle buluştu. ATV'nin yeni dizisinde geçmişini geride bırakarak yeni bir hayata başlayan Elif'in hikayesi işleniyor. Şimdi birçok kişi internette "Bir Küçük Gün Işığı ilk bölüm izle" konu başlığını araştırıyor. Peki, yönetmenliğini Emre Kabakuşak'ın yaptığı, senaryosunu ise Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı Berk Oktay ve Seray Kaya'nın yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nın 1. bölümünde neler yaşandı?

Bir Küçük Gün Işığı ilk bölüm izle! Berk Oktay ve Seray Kaya'nın yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı 1. bölümde neler yaşandı?

Bir Küçük Gün Işığı dizisi ATV izleyicisi ile buluştu. Dizinin oyuncu kadrosunda Seray Kaya,Berk Oktay, Esra Dermancıoğlu, Tuğçe Açıkgöz gibi isimler yer alıyor. Bir hayli sarsıcı konusu ve gizemli hikayesi ile dikkat çeken dizinin ilk bölümünde yaşananlar merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında "Bir Küçük Gün Işığı ilk bölüm izle" konu başlığını araştırıyor. Peki, Bir Küçük Gün Işığı'nın 1. bölümünde neler yaşandı?

Bir Küçük Gün Işığı dizisi izle

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI DİZİSİNİN 1. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Bir Küçük Gün Işığı 1. bölüm konusu:

"Elif, Hakan'a çok âşıktır. Evliliklerinin tek eksiği bir çocuktur. Elif evlatlık alma prosedürüne başlamayı düşündüğü sırada Hakan'ın kaza yaptığını öğrenir. Ve hayatı geri döndürülemez bir şekilde değişmeye başlar. Fırat ise yıllardır kayıp olan kardeşi Dila'nın izini bulur ve onu eve geri getirir. Fırat, kuralcı ve baskıcı olan annesi Ümran'la, asi ve uçarı kardeşi Dila'nın arasında kalır. Elif'in hayatı tepetaklak olurken Fırat kaderin kendi için ördüğü ağdan habersizdir. Elif ve Fırat'ın yolu bir daha hiç ayrılmayacak şekilde kesişir."

Bir Küçük Gün Işığı dizisi izle

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Bir Küçük Gün Işığı dizisi geçmişini geride bırakan ve yeni bir hayata başlayan Elif'in hikayesini anlatıyor. 10 sene boyunca bir yalanın içinde yaşayan genç kadının hayatı bir haberle alt üst olur. Çaresiz genç kadının yolu zengin iş adamı Fırat ile beklenmedik bir şekilde kesiştiğinde ise her şey daha da karışır.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Bir Küçük Gün Işığı dizisinin oyuncu kadrosunda; Seray Kaya, Berk Oktay, Esra Dermancıoğlu, Tuğçe Açıkgöz, Şeyma Korkmaz ve Azra Aksu gibi isimler bulunuyor.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI DİZİSİ UYARLAMA MI?

Bir Küçük Gün Işığı dizisinin uyarlama olup olmadığına dair detaylı bir bilgi bulunmuyor. Dizinin senaryosu Özgür Evren Heptürk tarafından kaleme alınıyor. Bir Küçük Gün Işığı dizisinin yönetmen koltuğunda ise Emre Kabakuşak oturuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çekimler başlıyor! Yalnız Kurt'a taze kanÇekimler başlıyor! Yalnız Kurt'a taze kan
Cinsiyet değiştirmişti! Yeni aşkıyla pozu olay olduCinsiyet değiştirmişti! Yeni aşkıyla pozu olay oldu
Gözlerden uzak yaşıyordu! Ferdi Tayfur'un son hali olay olduGözlerden uzak yaşıyordu! Ferdi Tayfur'un son hali olay oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Motorine bir gün arayla ikinci zam!

Motorine bir gün arayla ikinci zam!

O cenazede ortaya çıktılar! İşte son halleri...

O cenazede ortaya çıktılar! İşte son halleri...

Galatasaray için hükmen mağlubiyet iddiası!

Galatasaray için hükmen mağlubiyet iddiası!

‘5 aydır düşüyor’ derken… Yeni zamlar yolda!

‘5 aydır düşüyor’ derken… Yeni zamlar yolda!

İkinci el araçta ‘pes artık’ dedirten olay!

İkinci el araçta ‘pes artık’ dedirten olay!

Akşener'den 'HDP'ye bakanlık' açıklaması

Akşener'den 'HDP'ye bakanlık' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Porno bağımlısı genç kızın itirafları olay oldu!

Porno bağımlısı genç kızın itirafları olay oldu!

Defalarca uyardılar dinlemedi! Bile bile lades deyince...

Defalarca uyardılar dinlemedi! Bile bile lades deyince...

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

‘Sahte göğüs’ eleştirilerine küvette cevap verdi

‘Sahte göğüs’ eleştirilerine küvette cevap verdi

Rakibini yenince göğüslerini seyirciye gösterdi

Rakibini yenince göğüslerini seyirciye gösterdi

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.