10 yıl önce satın aldı! Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Furkan Kızılay İstanbul'u terk ediyor

Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı 'Havuç' karakteriyle adından söz ettiren

Furkan Kızılay, uzun süredir aşk yaşadığı Tutku Yılmaz ile 1 Haziran 2025'te nikâh masasına oturmuştu.

Mutlu bir evlilik sürdüren çift, radikal bir karar aldı. Oyuncu, şehir hayatının yoğun temposundan uzaklaşarak eşiyle birlikte Sapanca'ya taşınacağını açıkladı.

Sapanca'daki evi 10 yıl önce satın aldığını söyleyen Furkan Kızılay, şehir hayatının kendisini yorduğunu ve artık doğayla iç içe bir yaşam istediğini ifade etti.

"KALİTELİ BİR YALNIZLIK ARAYIŞINDAYDIK"

Kızılay, aldığı yeni kararı şu sözlerle anlattı: Aklımda hep bir gün burada yaşama fikri vardı. Şehir hayatının kaosu, trafiği, stresi beni yordu. Kaliteli bir yalnızlık arayışındaydık.

Eşiyle Sapanca'daki evi görmeye giden Kızılay, tadilat işlerinin uzun süreceğini söyledi.

Oyuncu, ayrıca "Eşimle beraber hayal ettiğimiz evi yapmaya başlayacağız" ifadelerini kullandı.