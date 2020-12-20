Bir mahallenin daha içme suyu sorunu çözüldü

MASKİ Genel Müdürlüğü, Gördes ilçesine bağlı Şeyhyayla Mahallesinde 1 kilometrelik içme suyu terfi hattı döşeme çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışma ile mahalleye daha sağlıklı ve yeterli su sağlandı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il geneline daha kaliteli altyapı sağlamak adına çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri Gördes ilçesine bağlı Şeyhyayla Mahallesinde yaşanan su sorununu çözüme kavuşturmak amacıyla bir çalışma yaptı. Mahallede bin 100 metrelik içme suyu terfi hattı döşeme çalışması gerçekleştirildi. Çalışmaları Büyükşehir Belediyesi Gördes Muhtarlık Hizmetleri Şube Müdürü Mustafa Gün ve MASKİ İlçe Şefi Türker Kesici de yerinde inceledi. Yapılan çalışma ile mahalleye daha sağlıklı, kesintisiz ve yeterli su sağlandı.

“Allah Cengiz Başkan’dan razı olsun”

Şeyhyayla Mahalle Muhtarı Mustafa Ali Demir, “Mahallemde özellikle yaz aylarında yaşanan su sıkıntısı sorun yaratıyordu. MASKİ ekiplerine bildirdik. Hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak için çalıştılar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah Cengiz Başkan’dan razı olsun” dedi.

