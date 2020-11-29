Bir mahallenin daha kanal sorunu çözülüyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Kula ilçesine bağlı Körez Mahallesi Piralan bağlısında kanalizasyon hattı döşeme çalışmasına başladı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 17 ilçede titizlikle yürüttüğü çalışmalarla altyapı ihtiyaçlarına hızla cevap veriyor. Kula ilçesine bağlı Körez Mahallesinin Piralan bağlısında yaşanan kanalizasyon sıkıntısını gidermek için harekete geçen MASKİ, 750 metrelik kanalizasyon şebeke hattı döşeme çalışmalarına başladı. Çalışmalar tamamlandığında mahalle halkı sağlıklı ve yeterli altyapı sistemi kullanmaya başlayacak.

Muhtar Dönmez: “Kanal sorunu bitiyor”

Mahallelerine bağlı Piralan’ın kanalizasyon sorunu yaşadığına dikkat çeken Körez Mahalle Muhtarı Hekmet Dönmez, “Mahallemizin bağlısı Piralan’da kanal sorunu yaşanıyordu. MASKİ ekiplerine bildirdik. 750 metrelik kanalizasyon hattı döşeme çalışmasına başlandı. Mahalle halkı bu çalışmayı takdirle karşıladı. Artık vatandaşlarımızın bu problemi de bitmiş olacak. MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay ve ekiplerine çok teşekkür ediyorum.” diyerek çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

