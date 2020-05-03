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"Bir Mekân Bir Hadis" programına izleyiciden tam not aldı

BURSA HABERLERİ  | 03.05.2020 01:22 | Son Güncelleme

Yapımcılığını Fatih Ak Medya İletişim Araştırma ve Danışmanlık Hizmetlerinin, yönetmenliğini gazeteci yazar Gürhan Adana’nın yaptığı “Bir Mekân Bir Hadis” adlı program izleyicilerden tam not aldı.Line TV ekranlarında ramazan ayı boyunca, hafta içi her gün saat 17.30’da izleyicilerle buluşan "Bir Mekân Bir Hadis" programının çekimleri Osmanlı’nın ilk başşehri olan Bursa’nın Yenişehir ilçesinde yapılıyor.Programın yapımcısı Fatih Ak, “Türkiye’de birçok kaliteli Ramazan programı çekiliyor.

Yapımcılığını Fatih Ak Medya İletişim Araştırma ve Danışmanlık Hizmetlerinin, yönetmenliğini gazeteci yazar Gürhan Adana’nın yaptığı “Bir Mekân Bir Hadis” adlı program izleyicilerden tam not aldı.
Line TV ekranlarında ramazan ayı boyunca, hafta içi her gün saat 17.30’da izleyicilerle buluşan "Bir Mekân Bir Hadis" programının çekimleri Osmanlı’nın ilk başşehri olan Bursa’nın Yenişehir ilçesinde yapılıyor.
Programın yapımcısı Fatih Ak, “Türkiye’de birçok kaliteli Ramazan programı çekiliyor. Biz bu sezon Line TV için kısa formatta, izleyicinin sıkılmadan izleyebileceği bir program çekiyoruz. Eski ramazanların anlatıldığı programın sunuculuğunu, geçen yıl Diyanet İşleri Başkanlığı’nın düzenlediği Türkiye ezan okuma yarışmasının 1’incisi Hatuniye Camii Müezzini Nuri Baktemur yapıyor. Hazırladığımız programları izleyen halkımızdan çok olumlu tepkiler almak bizleri de çok mutlu ediyor” diye konuştu.
Programın yönetmeni gazeteci yazar Gürhan Adana ise, programın farklı mekânlarda ve farklı konukların katılımıyla çekildiğini anlattı. Adana, "Bir programı yüzlerce yıllık geçmişe tanıklık etmiş bir tarihi yapıda çekerken, bir başka programı da mütevazı bir evin bahçesinde çekiyoruz" dedi. Ramazan ayının ruhuna uygun sohbetlerin yapıldığı programın izleyiciler tarafından beğenilmesinin mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Adana, emeği geçen ve katkıda bulunanlara teşekkür etti.

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