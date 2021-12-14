Bir mesajla başlayan Kastamonu'nun festival serüveni 7 yıldır devam ediyor

ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ersoy Soydan'ın festival komitesine gönderdiği elektronik posta ile kente gelmeye başlayan Gezici Film Festivali, 7 yıldır şehri film ile buluşturuyor.

Ankara Sinema Derneğince Kültür ve Turizm Bakanlığının katkısıyla düzenlenen Gezici Film Festivali, 27 yıldır yurt içinde ve yurt dışında farklı kentlerde film gösterimi yapıyor. Türk ve dünya sinemasından filmleri sinemaseverlerle buluşturan festival, 27 yıldır yollarda.

Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve festivale ev sahipliği yapan Medya ve İletişim Topluluğu'nun akademik danışmanı Doç. Dr. Ersoy Soydan, festival komitesine 2014 yılında bir elektronik posta gönderdi.

Mailin ardından festivalin bir durağı haline gelen Kastamonu'da 7 yıldır sinemaseverler birçok yönetmen, oyuncu ve senaristle tanışma fırsatı buldu.

Ersoy Soydan, AA muhabirine, Gezici Film Festivali'ne 6-8 Aralık'ta 7. kez ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Kastamonu'nun festivalle tanışma sürecini anlatan Soydan, "Ben 9 yıl önce Kastamonu'ya geldim. Bu şehirde daha önce film festivali yaşanmamış. İletişim Fakültesi var ve bu fakülte öğrencilerinin uygulama yapması açısından festivaller anlam taşıyor. Gezici festival ekibine bir mail atarak buraya davet ettim. Dr. Ahmet Boyacıoğlu bu maile cevap verdi. Sekiz yıl önce 2014 yılında, bir gün olmak suretiyle ilk kez burada bir festival yaşadık." dedi.

- "Anadolu'nun en hoş etkinliklerinden biri yapılıyor"

Festivalin yıllar içinde Kastamonu'da kalıcı hale geldiğini belirten Soydan, şöyle devam etti:

"Hem Gezici Festival ekibi hem de biz bu işten memnun kalınca daha sonraki yıllarda festival gününü ikiye, üçe çıkardık. Tamamen öğrencilerimizin çalışmalarıyla, Kastamonu esnafının destekleri ile yapılıyor. Kimisi otelini, kimi lokantasını açıyor. Anadolu'nun en hoş etkinliklerinden biri yapılıyor. Geçen sene pandemi izin verseydi sekizincisini yapıyor olacaktık ama bu sene 7. kez gezici festivali ağırlıyoruz.

Üniversitemizin Rektörüne, Dekanımıza müteşekkiriz, Kastamonu halkına son derece teşekkür ediyoruz. Bu salon hiçbir zaman boş kalmadı, hiçbir zaman da kalmayacak. Sanat etkinlikleri sadece 3 büyük şehirde yapılır algısını kırmayı başardığımızı düşünüyorum. Uğraşırsanız her şey başarılabilir diye düşünüyorum."

Film seanslarının dolu geçtiğini anlatan Soydan, "Her seansı 300-400 seyirci izliyor. Toplamını düşündüğümüzde bir hayli seyirci ile festivali tamamladığımızı görüyoruz. İzleyici sayısından, bu rakamlardan bir hayli mutluyuz. Kastamonu'da daha önce hiç film festivali yapılmadı. Gezici Film Festivali süreklilikle devam ediyor. Her festivalde 20'ye yakın konuk oluyor. Film ekipleri, oyuncular geliyor, filmlerini anlatıyor. Bu Kastamonu gibi bir kent için çok önemli diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Medya ve İletişim Topluluğu üyesi Necla Tutuş ise festivale dahil olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek, "Festivale farklı yönetmen ve oyuncular geliyor. Onlarla söyleşiler yapıyoruz. Bize çok büyük katkısı oluyor, yol gösterici oluyor. Bunun için çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum." dedi.

Öğrencilerden İsmail Can Söylemez de "Film festivalleri genelde İstanbul, Ankara İzmir gibi büyükşehirlerde oluyor. Burada festivalin olması bizim için çok önemli bir etkinlik. Bizler de buralarda deneyim kazanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

