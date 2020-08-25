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‘Bir meslek, bir gelecek’ projesi

MUĞLA HABERLERİ  | 25.08.2020 12:17 | Son Güncelleme

Koruma altında bulunan 13-18 yaş grubundaki çocukların meslek seçimlerini kolaylaştırmak amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile İş-Kur arasında işbirliğinde meslek seçimi eğitimi programı düzenlendi.Çocuklarımızın mesleki ilgi, yetenek ve becerilerini tespit etmek ve etkin bir kariyer planlaması yapabilmelerini desteklemek için geliştirilen ‘Bir meslek, bir gelecek’ projesi, Muğla İl Müdürlüğü ve İş-Kur Müdürlüğüyle ilk etap mesleki yönelim test bataryaları ve iş kulübü eğitimleri uygulanmaya başlandı.Proje ile çocukların boş zamanlarının etkin ve verimli değerlendirilmesi için sahip oldukları ilgi, yetenek ve becerileri ölçüsünde çalışma hayatına aktif katılımları sağlanacak.

Koruma altında bulunan 13-18 yaş grubundaki çocukların meslek seçimlerini kolaylaştırmak amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile İş-Kur arasında işbirliğinde meslek seçimi eğitimi programı düzenlendi.
Çocuklarımızın mesleki ilgi, yetenek ve becerilerini tespit etmek ve etkin bir kariyer planlaması yapabilmelerini desteklemek için geliştirilen ‘Bir meslek, bir gelecek’ projesi, Muğla İl Müdürlüğü ve İş-Kur Müdürlüğüyle ilk etap mesleki yönelim test bataryaları ve iş kulübü eğitimleri uygulanmaya başlandı.
Proje ile çocukların boş zamanlarının etkin ve verimli değerlendirilmesi için sahip oldukları ilgi, yetenek ve becerileri ölçüsünde çalışma hayatına aktif katılımları sağlanacak. Elde edecekleri ahlaki ve mesleki kazanımlar ile özgüvenli ve donanımlı bireyler olarak yetişmelerinin sağlanması ve geleceklerine yönelik kariyer planlaması yapabilmeleri amaçlanıyor.

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