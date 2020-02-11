YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Bir milyon kitap için ilk bağışlar toplandı

Bir milyon kitap için ilk bağışlar toplandı

SAMSUN HABERLERİ  | 11.02.2020 18:13 | Son Güncelleme

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Samsun Okuma Vakti projesi kapsamında yapılan "Her Yere Kitap, Her Yerde Kitap" etkinliği çerçevesinde hedeflenen kitap bağışları bugün toplanmaya başlandı.Samsun Valiliğinde vali yardımcıları, kurumların şube müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve personelin katılımıyla yapılan törenle ilk bağışlar kabul edildi.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Samsun Okuma Vakti projesi kapsamında yapılan "Her Yere Kitap, Her Yerde Kitap" etkinliği çerçevesinde hedeflenen kitap bağışları bugün toplanmaya başlandı.
Samsun Valiliğinde vali yardımcıları, kurumların şube müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve personelin katılımıyla yapılan törenle ilk bağışlar kabul edildi. Proje kapsamında hedeflenen bir milyon kitap bağışı ile bir merkez kütüphane, 100 gezici kütüphane ve bin mini kütüphane kurulacak.
Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, “Toplumun göz temasının kitapla olmasını arzu ediyoruz. O yüzden toplayacağımız bir milyon kitapla il merkezimizde bir büyük kütüphane, bin mini kütüphane ve yüz de mobil kütüphane oluşturacağız. Bütün okullarımızın kütüphanelerini desteklemiş olacağız. Öğretmenler odasında odalarımızda kütüphane olmayan yer kalmayacak. Sokaklarda, caddelerde okullara çizdiğimiz bir alan çerçevesinde mini kütüphaneler olacak. Bütün alışveriş merkezlerinde, toplu taşıma araçlarında, tramvaylarda, otobüs duraklarında vatandaş sokağa çıktığında bir parka gittiğinde ya da bir caddeden geçtiğinde bizim bir kitabımızla karşılaşsın istiyoruz” dedi.

Vali ’Çile’yi bağışladı
Samsun Valisi Osman Kaymak ise, “3 yıldır devam eden Samsun Okuma Vakti programı çerçevesinde Samsun’da okuma alışkanlıklarını artırmış olduk. Kütüphanelerden daha çok kitaplar okundu. İnsanlar ailecek kitap okumaya başladılar. Ama şimdi bu programını başka bir boyuta geçiriyoruz. Her yerde kitap her yere kitap sloganıyla inşallah bir milyonu aşkın kitap toplamayı hedefliyoruz. Okunmuş kitaplarınızı istiyoruz. Bu kitapların raflarda tozlanmamasını istiyoruz. Başkalarının da bunları okumasını arzu ediyoruz. Ben de Necip Fazıl’ın ’Çile’ isimli kitabını diğer arkadaşlarımız okusunlar diye bu kampanyaya bağışlıyorum” şeklinde konuştu.
Konuşmalar sonrasında kitap bağışlarının kabul edilmesiyle etkinlik son buldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklamasıAK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aydın’da fuhuş operasyonu

Aydın’da fuhuş operasyonu

Sevgilisiyle bir olup kocasını kiralık katile öldürttü

Sevgilisiyle bir olup kocasını kiralık katile öldürttü

Erdek’te çöpler toplanmıyor, sokaklar kokmaya başladı

Erdek’te çöpler toplanmıyor, sokaklar kokmaya başladı

Jeneratör sistemi kurup 15 metre kazı yaptılar, suçüstü yakalandılar

Jeneratör sistemi kurup 15 metre kazı yaptılar, suçüstü yakalandılar

Kaza sonucu sakatlanan çiftçiye 21 bin TL tazminat

Kaza sonucu sakatlanan çiftçiye 21 bin TL tazminat

Hırsızlık şüphelisi kadın yakalandı

Hırsızlık şüphelisi kadın yakalandı

Samsun Namaz Vakitleri 11 Şubat Salı

İmsak
06:03
Sabah
07:29
Öğle
12:54
İkindi
15:42
Akşam
18:09
Yatsı
19:30

Samsun Nöbetçi Eczaneler11 Şubat Salı

Günseli Eczanesi
Ilkadim
İrem Eczanesi
Ilkadim
Sevgi Eczanesi
Ilkadim
Citymall Eczanesi
Atakum
Yeni Mahalle Eczanesi
Kurupelit
Sibel Eczanesi
Tekkekoy
Gamze Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Alaçam’da karla mücadele

Alaçam’da karla mücadele

Vali Kaymak’ın öğrencilerle gülümseten kar tatili diyalogları

Vali Kaymak’ın öğrencilerle gülümseten kar tatili diyalogları

Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale

Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale

Üniversiteli Ayvacıklılar bir araya geldi

Üniversiteli Ayvacıklılar bir araya geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.