Bir milyon kitap için ilk bağışlar toplandı

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Samsun Okuma Vakti projesi kapsamında yapılan "Her Yere Kitap, Her Yerde Kitap" etkinliği çerçevesinde hedeflenen kitap bağışları bugün toplanmaya başlandı.

Samsun Valiliğinde vali yardımcıları, kurumların şube müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve personelin katılımıyla yapılan törenle ilk bağışlar kabul edildi. Proje kapsamında hedeflenen bir milyon kitap bağışı ile bir merkez kütüphane, 100 gezici kütüphane ve bin mini kütüphane kurulacak.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, “Toplumun göz temasının kitapla olmasını arzu ediyoruz. O yüzden toplayacağımız bir milyon kitapla il merkezimizde bir büyük kütüphane, bin mini kütüphane ve yüz de mobil kütüphane oluşturacağız. Bütün okullarımızın kütüphanelerini desteklemiş olacağız. Öğretmenler odasında odalarımızda kütüphane olmayan yer kalmayacak. Sokaklarda, caddelerde okullara çizdiğimiz bir alan çerçevesinde mini kütüphaneler olacak. Bütün alışveriş merkezlerinde, toplu taşıma araçlarında, tramvaylarda, otobüs duraklarında vatandaş sokağa çıktığında bir parka gittiğinde ya da bir caddeden geçtiğinde bizim bir kitabımızla karşılaşsın istiyoruz” dedi.