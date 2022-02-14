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Bir öğretmenin mektubuyla köylerdeki öğrencilerin hayatına dokunmaya başladı

14.02.2022 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Köy okulunda görev yapan bir öğretmenden aldığı mektup üzerine harekete geçen tiyatro eğitmeni Koray Akyıldız, 2 yıldır topladığı yardımları kırsaldaki okullarda eğitim gören öğrencilere ulaştırıyor - Koray Akyıldız: - "Bu tamamen gönül işi. Biliyorsunuz gönül işinde para olmaz, ben sosyal medya üzerinden hayırseverlere ve üniversitedeki arkadaşlara ulaşarak ihtiyaç listesini gönderiyorum, onlar da yardımda bulunuyor, daha sonra köy öğrencileri ile bu yardımları buluşturuyoruz"

ORHAN PEHLÜL - Tiyatro eğitmeni Koray Akyıldız, 2 yıldır hayırseverlerden topladığı yardımları Anadolu'nun çeşitli yerlerindeki 115 köy okulunda eğitim gören öğrencilere ulaştırdı.

İstanbul'da yaşayan tiyatro eğitmeni 28 yaşındaki Akyıldız, 2 yıl önce Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde köy okulunda görev yapan bir öğretmenden aldığı mektup üzerine harekete geçerek çevresinden topladığı yardımları okula ulaştırdı. O günden sonra da "Dünyayı sevgi kurtaracak" sloganıyla başlattığı çalışmasını sürdüren Akyıldız, bu süre zarfında Anadolu'nun çeşitli illerindeki 115 köy okulundaki 6 bin öğrenciye giyim ve kırtasiye yardımı götürdü.

Akyıldız, son olarak topladığı yardımları Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Akdoğan İlkokulunda eğitim gören öğrencilere dağıttı, onlarla çeşitli oyunlar oynadı.

Koray Akyıldız, AA muhabirine, hayırseverlerden topladığı yardımları öğrencilere ulaştırmanın kendisi için anlatılamaz bir mutluluk olduğunu söyledi.

Yardım hareketinden önce de köy okullarındaki öğrencilere gönüllü olarak tiyatro öğrettiğini, onlarla etkinlik yaptığını anlatan Akyıldız, "İlk olarak Halfeti ilçesi Macunlu köyünde bir anasınıfı öğretmeninin mektubuyla başladım. O dönemde Halfeti Kaymakamı ile görüştüm ve orada yaklaşık olarak 45 köy okulu ile 3 bine yakın öğrenciye yardım ulaştırdım. Hayırseverler ile üniversitelerin sosyal sorumluluk projelerinde görev alan arkadaşlar bana ulaşarak bu sevgi seline katkıda bulunmak istiyorlar. Hatta kendileri de gelip burada katılarak çeşitli etkinlikler ile sanatsal faaliyetler yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Gönül sevgisi ücretle yapılacak bir şey değil"

Koray Akyıldız, tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak çalıştığını anlatarak, "Bu tamamen gönül işi. Biliyorsunuz gönül işinde para olmaz, ben sosyal medya üzerinden hayırseverlere ve üniversitedeki arkadaşlara ulaşarak ihtiyaç listesini gönderiyorum onlarda yardımda bulunuyor daha sonra köy öğrencileri ile bu yardımları buluşturuyoruz." dedi.

Akdoğan İlkokulunda görevli sınıf öğretmeni Hüseyin Ekici de gelen yardımların öğrencileri çok mutlu ettiğini aktararak, "Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Çocukların gözlerinde o mutluluğu okuduk resmen, kırsaldaki bütün okulların ihtiyaçlarının karşılanması için destek olan herkese ayrı ayrı teşekkür ederim." diye konuştu.

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