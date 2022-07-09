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Bir puanla lige tutunan Adanaspor, yeni sezona iyi başlama hedefinde

09.07.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknik direktör Mustafa Kaplan: "Gidenleri aratmayacak oyuncu kadrosu yapıp, onların yerlerini doldurup Adanaspor olarak lige iyi giriş yapmak istiyoruz" - "Özellikle geçen sezon bir puanla kümede kalan takımız. O zorlukları yaşamamak için iyi kadro yapmamız lazım"

MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Geçen sezon bir puan farkla Spor Toto 1. Lig'de kalan Adanaspor, iyi bir kadro kurup yeni sezona güzel başlangıç yapmak istiyor.

Bolu'nun Karacasu beldesindeki bir otelde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Adana ekibi, teknik direktör Mustafa Kaplan gözetiminde her gün çift antrenman yaparak güç depoluyor.

Yeni sezon hazırlıklarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Kaplan, kampın çok iyi gittiğini, güzel ortamda çalıştıklarını belirterek, Kurban Bayramı dolayısıyla oyunculara iki gün izin verdiklerini anlattı.

Transfer konusunda başkan ve yönetimle görüştüklerini aktaran Kaplan, "Onlara liste sunmuştum. Liste üzerinde başkanımız çalışıyor. Bunlar daha önce çalıştığım, bildiğim oyuncular. Tabii kulübün de bir transfer politikası var. Hepsi üzerinde çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Kaplan, geçen seneki kadrodan kaybettikleri oyuncuları olduğuna işaret ederek, "Onların yerine almak istediğimiz oyuncular var. Gidenleri aratmayacak oyuncu kadrosu yapıp, onların yerlerini doldurup Adanaspor olarak lige iyi giriş yapmak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

- "Çok para harcanarak şampiyon olunacak diye bir kural yok"

Geçen sezon zor bir lig olduğunu aktaran Kaplan, şunları kaydetti:

"Özellikle küme düşme hattındaki takımlara baktığımız zaman son bir hafta kala kimin ne olacağı belli değildi. Adanaspor için sıkıntılı geçen bir süreç vardı. Özellikle geçen sezon bir puanla kümede kalan takımız. Biz bunu başkanımızla konuştuk. Bunları yaşamamamız için iyi kadro yapmamız gerektiğini, buradaki kadroya 7-8 oyuncu katacağımızı da konuştuk. O zorlukları yaşamamak için iyi kadro yapmamız lazım. Ligde bulunan 5-6 takım iyi harcamalar yaptı, iyi transferler yapıyor. Ama geçen sene de takımlar iyi para harcadı, oyuncuları kadrosuna kattı. Neticesinde başarılı olamadı. Çok para harcanarak şampiyon olunacak diye bir kural yok. İyi takım kurarsan, saha ile camia içerisinde birlik ve beraberlik sağlanırsa her takım bu ligde vardır."

Kaplan, büyük paralar harcayan takımlar arasında play-off bile oynayamayan ekiplerin bulunduğuna işaret ederek, geçen seneki sıkıntılı süreci yaşamak istemedikleri için iyi planlamayla sezona girmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

"Ses getiren bir Adanaspor olmak istiyoruz." diyen Kaplan, "Burada eksiklerimiz var. Bu eksikleri giderip en azından ikinci kampta bunları aramıza katıp bunlarla 21 günlük süreci beraber geçirip lige girmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaplan, Adanaspor'un büyük bir camia olduğunu, takımın sürekli arkasında duran bir taraftar grubunun bulunduğunu sözlerine ekledi.

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