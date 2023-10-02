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Bir şahsın zorla telefonunu gasp eden üç şüpheli tutuklandı

02.10.2023 14:15 | Son Güncelleme:
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Kastamonu’da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, zorla bir şahsın telefonunu gasp eden üç şüpheli yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları adla makamlarca tutuklandı.

Olay, 29 Eylül 2023 Cuma günü Aktekke Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, telefonu gasp edilen şahıs, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayette bulundu. Şahsın şikayeti üzerine harekete geçen Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Aktekke Mahallesinde bir kişiden zorla telefonunu gasp eden şahısların G.Ç., B.K. ve E.D. olduğunu tespit etti. Olayın firari şüphelileri, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yaptığı çalışmalar sonucu ayrı ayrı adreslerde yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gasp konusu cep telefonu ise ekipler tarafından sahibine teslim edildi.

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