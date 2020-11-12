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Bir tablet de benden kampanyası kapsamında dağıtım töreni gerçekleştirildi

BALIKESİR HABERLERİ  | 12.11.2020 14:57 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal’ın öncülüğünde hayata geçirilen “Bir Tablet de Benden” kampanyası kapsamında bağışlanan tabletlerin dağıtımına başlandı.Pandemi kuralları çerçevesinde, sosyal mesafe gözetilerek Edremit Hükümet Konağı bahçesinde gerçekleştirilen tablet dağıtım törenine; Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Halil Başaran, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Elif Çakır, öğrenciler ve veliler katıldı.Kampanya kapsamında açıklamada bulunan Kaymakam Turgay Ünsal; “Bildiğiniz gibi tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Koronavirüs salgını ile mücadele sürecinde devletimiz, eğitim hizmetlerinde uzaktan eğitimle birlikte aşamalı ve seyreltilmiş yüz yüze eğitim modeline geçmiştir.Bizler de Edremit Kaymakamlığı olarak içerisinde bulunduğumuz pandemi döneminde ülkemize, devletimize destek olmak amacıyla çıktığımız yolda teknolojiye erişim eksikliği yaşayan hiçbir öğrencimiz kalmasın dedik.

Balıkesir’in Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal’ın öncülüğünde hayata geçirilen “Bir Tablet de Benden” kampanyası kapsamında bağışlanan tabletlerin dağıtımına başlandı.
Pandemi kuralları çerçevesinde, sosyal mesafe gözetilerek Edremit Hükümet Konağı bahçesinde gerçekleştirilen tablet dağıtım törenine; Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Halil Başaran, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Elif Çakır, öğrenciler ve veliler katıldı.
Kampanya kapsamında açıklamada bulunan Kaymakam Turgay Ünsal; “Bildiğiniz gibi tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Koronavirüs salgını ile mücadele sürecinde devletimiz, eğitim hizmetlerinde uzaktan eğitimle birlikte aşamalı ve seyreltilmiş yüz yüze eğitim modeline geçmiştir.
Bizler de Edremit Kaymakamlığı olarak içerisinde bulunduğumuz pandemi döneminde ülkemize, devletimize destek olmak amacıyla çıktığımız yolda teknolojiye erişim eksikliği yaşayan hiçbir öğrencimiz kalmasın dedik. Bu kapsamda ilçemizde ikamet eden ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin eğitimde fırsat eşitliğine katkıda bulunulması amacıyla “Bir Tablet de Benden Kampanyası”nı başlattık.
Kampanyamız kapsamında ilçemizdeki eğitim gönüllüsü hayırseverlerimizin destekleriyle çok sayıda tablet bağışında bulunuldu. Bağışlanan tabletlerimiz ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin evlerine gönderilmeye başlandı. Bizlerde bugün burada öğrencilerimize tabletlerini ilk elden vererek mutluluklarına ortak olmak istedik. Kampanyamıza katkıda bulunan bütün eğitim gönüllüsü hayırseverlerimizi yürekten kutluyor, teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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