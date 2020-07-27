Bir ton 500 kilogram ağırlığındaki kurbanlık 29 bin TL’ye satıldı

Kütahya’da Canlı Hayvan Pazarı’nda satışa sunulan 1 ton 500 kilogram ağırlığındaki kurbanlık 29 bin TL’ye alıcı buldu.

Enne köyünden besici Ali Mercan’ın kurban pazarına getirdiği tosunun isminin açıklanmasını istemeyen bir kişi satıldığını ifade etti.

Mercan, yaptığı açıklamada, tosunun ağırlığı ve cüssesi nedeniyle ilgi odağı olduğunu söyledi.

Tosuna şimdiye kadar özel olarak baktığını belirten Mercan, "2,5 yıldır özel olarak bakıp besliyorum. Ağırlığı ve iriliğinden dolayı pazara getirdik. 1 ton 500 kiloluk tosun pazarın ilk gününde 29 bin TL’ye alıcı buldu" diye konuştu.

Bu arada, Canlı Hayvan Pazarı’nın açılış töreni sonrası üreticileri ziyaret eden Vali Ali Çelik ve Belediye Başkanı Alim Işık, son 4 yıldır pazarın en büyük kurbanlığını yetiştirip satışa sunan Ali Mercan’ı tebrik etti.



