Bir ton uyuşturucunun ele geçirildiği Commander Tide gemisi satışa çıkarıldı

Marmaris Milli Emlak Müdürlüğü, sahil güvenlik ve polisin 4 yıl önce uluslararası sularda düzenlediği operasyonda 1 ton uyuşturucu ele geçirdiği Commander Tide gemisini, 8 Haziran’da ihaleyle satacak.

Müdürlük, Muğla'nın Marmaris ilçesi Aksaz Deniz Üssü Limanı'na demirli gemi için operasyondan yaklaşık 4 yıl sonra hurda olarak açık teklif usulüyle ihaleye çıktı.

İhalede geçici teminat bedeli 172 bin 800, tahmini bedel 1 milyon 728 bin lira olarak belirlendi.

70,40 metre boyunda, 12,20 metre eninde, 729 ton ağırlığındaki 1984 yapımı geminin ihalesi 8 Haziran 2021'de gerçekleştirilecek.

Güvenlik güçleri, uyuşturucu madde taşıdığı gerekçesiyle Kongo Cumhuriyeti bandıralı "Commander Tide" adlı kuru yük gemisine uluslararası sularda 2 Haziran 2017'de "Er Alper Al" adı altında operasyon düzenlemiş, gemide 1 ton 71 kilogram uyuşturucu ele geçirilmişti.

