Bir yandan korona virüsle bir yandan haşereyle mücadele

Manisa genelinde korona virüs salgınına karşı dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi bir yandan da yaz aylarının yaklaşmasıyla, karasinek ve sivrisinek oluşumuna karşı sulak alanlarda ve gübrelik alanlarda larva ilaçlama çalışmalarına da devam ediyor.

Korona virüs tedbirleri doğrultusunda il genelinde dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Haşere İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sivrisinek ve karasinek oluşumunu önlemek amacıyla ilaçlama çalışmalarına da devam ediyor. Bahar aylarının gelmesiyle birlikte sulak alanlarda, bataklıklarda ve otluk alanlarda ilaçlama çalışmalarına hız veren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların rahat bir yaz mevsimi geçirmesini hedefliyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde il genelinde çalışmaların sürdüğünü belirten ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Uğur Başkal, “Sivrisinek ve karasineklerin üreme yerleri olan sulak alanlarda ve gübrelik alanlarda larvasit uygulamalarına hızla devam ediyoruz. İlaçlama çalışmalarımız il genelinde periyodik olarak devam ediyor” dedi.

