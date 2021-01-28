1 yaşında evlat edindiği oğluna yeni doğan bebek gibi bakıyor

Denizli’nin Çivril ilçesinde yaşayan Doğan ailesi, 1 yaşında evlat edindiği ve 2016 yılında ise burun ameliyatı sonrası felç olan (31) İbrahim Doğan’a küçük bir bebek gibi bakıyorlar.

Çivril ilçesinde yaşayan İrfan ve Aynur Doğan çifti 1980 yılında hayatlarını birleştirerek dünya evine girdiler. Uzun zaman sonra aradan geçen 10 yılın ardından çocuk sahibi olamayan anne Aynur Doğan, 1991 yılında 1 yaşında İbrahim’i evlat edindiler. Mutlu bir şekilde büyüyen 31 yaşındaki İbrahim Doğan, 6 yıl önce evlendi. Bir işyerinde yöneticilik yapan Doğan, evlendikten 8 ay sonra geçirdiği burun ameliyatı sırasında kalbinin durduğu ve bir süre oksijensiz kaldığı belirtildi. Hastanede yapılan müdahalelerin ardından hayata döndürülen İbrahim, felç oldu. Konuşma ve yürüme yetisini kaybeden İbrahim, tedavisinin ardından taburcu oldu. İbrahim, hastalandığından dolayı eşinden ayrılarak ailesinin yanına dönmek zorunda kaldı. İbrahim’in bakımını annesi Aynur Doğan üstlendi. Göz teması ile iletişim kurabilen aile fedakarca çocuklarına bakmaya devam ettiler.

Doğan çifti, çocuklarının yürümesi ve konuşması için Denizli’de tedaviye getirdiklerini söyledi. İlk çocuğu olan İbrahim’in zihinsel ve bedensel engelini aşması için gereken ne varsa yaptığını belirtti. Anne Doğan, oğlu için bütün zorluklarla başa çıkmaya çalıştığını, tüm sıkıntılarına rağmen Allah’a şükrettiğini ve eski zamanlara dönmek için dua ettiğini belirten anne durumunu anlattı.

