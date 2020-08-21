YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tunceli
  4. Bir yıl da kanatları yerine gelen kızıl şahin, doğaya salındı

Bir yıl da kanatları yerine gelen kızıl şahin, doğaya salındı

TUNCELİ HABERLERİ  | 21.08.2020 12:42 | Son Güncelleme

Tunceli’de yaklaşık bir yıl önce kanatları çekilmiş halde bulunan kızıl şahin, tedavisinin ardından yeniden doğal ortamına bırakıldı.Geçen sene Elmalık Jandarma Karakolu yakınlarından Mehmetçik tarafından kanatları çekilmiş halde bir kızıl şahin bulundu.

Tunceli’de yaklaşık bir yıl önce kanatları çekilmiş halde bulunan kızıl şahin, tedavisinin ardından yeniden doğal ortamına bırakıldı.
Geçen sene Elmalık Jandarma Karakolu yakınlarından Mehmetçik tarafından kanatları çekilmiş halde bir kızıl şahin bulundu. Uçamayan şahin, jandarma ekipleri tarafından İl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi’ne teslim edildi. Burada veteriner hekim kontrolünde tedavisine başlanan kızıl şahin, kanatları yaklaşık bir yılda çıkarak uçabilecek duruma geldi.
Kanatları çıkan Kızıl şahin, ekipler tarafından bulunduğu alanda yeniden doğal ortamına bırakıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Gelmiş geçmiş en kötü güneş yanıkları Gelmiş geçmiş en kötü güneş yanıkları
Buraya gelen hayran kalıyorBuraya gelen hayran kalıyor
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler

Tunceli Namaz Vakitleri 21 Ağustos Cuma

İmsak
04:03
Sabah
05:34
Öğle
12:30
İkindi
16:14
Akşam
19:16
Yatsı
20:41

Tunceli Nöbetçi Eczaneler21 Ağustos Cuma

Kaya Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Tunceli’de şüpheli ölüm
Tunceli’de şüpheli ölüm
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Kayıp Gülistan Doku'yu arama çalışmaları AA ekibince havadan görüntülendi
Kayıp Gülistan Doku'yu arama çalışmaları AA ekibince havadan görüntülendi
Tuncelili iş adamı 62 aileye destek paketi gönderdi
Tuncelili iş adamı 62 aileye destek paketi gönderdi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.