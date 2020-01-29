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Bir yılda 3 bin 350 iş yeri denetlendi

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 29.01.2020 15:49 | Son Güncelleme

Ergene Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde yapılan denetimler tüm hızıyla devam ediyor.Ergene Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri İlçe genelinde fiyat ve etiket denetimi, pazar denetimi ve hijyen denetimlerini tüm hızıyla sürdürürken ayrıca planlı çalışmanın yanında iletişim merkezine gelen ihbarları da değerlendirerek gerekli kontrolleri hızla gerçekleştiriyor.Bir yılda 3 bin 350 iş yeri denetlendiİlçe genelinde başarılı çalışmalar yürüten Ergene Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu kontroller kapsamında 1 yıl içinde Müdürlüğe 2 bin 166 evrak gelirken 2 bin 124 evrak da ilgili kurumlara gönderildi.

Ergene Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde yapılan denetimler tüm hızıyla devam ediyor.
Ergene Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri İlçe genelinde fiyat ve etiket denetimi, pazar denetimi ve hijyen denetimlerini tüm hızıyla sürdürürken ayrıca planlı çalışmanın yanında iletişim merkezine gelen ihbarları da değerlendirerek gerekli kontrolleri hızla gerçekleştiriyor.

Bir yılda 3 bin 350 iş yeri denetlendi
İlçe genelinde başarılı çalışmalar yürüten Ergene Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu kontroller kapsamında 1 yıl içinde Müdürlüğe 2 bin 166 evrak gelirken 2 bin 124 evrak da ilgili kurumlara gönderildi. 3 bin 350 kez bölgede bulunan iş yerlerinin denetimi gerçekleşirken, pazar yerleri yönetmeliğine göre 650 kez de pazar yerinin denetimi yapıldı. 4207 sayılı tütün mamullerinin zararlarının önlenmesine dair kanun gereği Ergene İlçe Sağlık Grup Başkanlığı ekipleri ile birlikte bölgede bulunan iş yerlerine 2 bin 650 defa hijyen denetim yapıldı.

“Denetimler aralıksız devam edecek”
Ergene Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin imkan ve yetkilerini yasalar ve mevzuatlar çerçevesinde kullanarak şeffaf, adil, kalite odaklı, güvenilir, çalışkan ve çağdaş bir görev anlayışı ile çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Ergene Belediye Başkanı Yüksel, “Faaliyet gösterdiği konularda gerekli koordineyi sağlayarak çözümcü ve yapıcı anlayışla takım ruhuyla çalışarak Ergene halkına sunulmak istenen kaliteli hizmete öncülük edip, içinde yaşayan insanların yaşamaktan zevk alacağı bir kent oluşmasına katkı sağlayan zabıta personelimiz vatandaşlarımız güvenliği ve huzuru için görev ve sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getiriyor. Yıl içinde performans göstergesinin üstüne çıkan ekiplerimiz denetimlerini aralıksız bir şekilde sürdürecektir” dedi.

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