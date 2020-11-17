Bir yılda iki büyük deprem yaşayan doktor çadır kentte çocuklar için mesai yapıyor

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremi görev yaptığı hastanede yaşayan Çakar, depremden etkilenen çocuklara psikolojik destek vermek için başvuru yaptı.

Tıpta Uzmanlık Sınavına (TUS) giren Doktor Çakar, 6 ay önce İzmir'de bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Bölümünde uzmanlık eğitimi almaya başladı.

24 Ocak'ta merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremi ailesiyle yaşayan Çakar, o dönem birçok depremzedeyi görev yaptığı hastanede tedavi etti.

Sağlık Bakanlığı tarafından Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda kurulan çadır kentte görev verilen çocukların Hilal ablası, depremin ardından kurulan poliklinikte görev yapmaya başladı. Çakar, tüm gününü ayırdığı çocuklaın en büyük destekçisi oluyor.

Doktor Hilal Çakar, AA muhabirine, iki kez Üst üste depremi yaşadığı için depremzedeleri çok iyi anladığını belirtti.

Deprem bölgesinde gönüllü olarak çalışmaya başladığını belirten Çakar, "Ben bugün İzmir'de vatandaşların yaşadığı korkuya Elazığ'daki depremde şahit oldum. İnsanların çaresizliğini gördüm. Özellikle bu çocukların üzerinde travmalar yaratıyor. Ben 2 depremi yaşamış biri olarak çaresizliği biliyorum. Bu yüzden Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan çadır poliklinikte görev yapmaya başladım." dedi.

- "Çocukların yüzünün gülmesini beni çok mutlu ediyor."

İzmir'de depremi yaşayan çocuklarla arasında çok farklı bir bağ oluştuğunu anlatan Çakar, onlara bundan sonraki süreci nasıl atlatmaları gerektiği konusunda yardımcı olduğunu dile getirdi.