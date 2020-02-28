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"Bir zamanlar ben de" adlı projenin bu seneki konuğu Prof.Dr.Muharrem Afşar olacak

ZONGULDAK HABERLERİ  | 28.02.2020 12:15 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde doğan Prof.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde doğan Prof. Dr. Muharrem Afşar mezun olduğu ilkokulda yıllar sonra ders verecek.
Çaycuma ilçesinin Kışla köyünde 1966 yılında doğan Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Muharrem Afşar, mezun olduğu ilkokula gelip okuduğu sıralara tekrar oturacak.
Çaycuma ve Çevre Köylerini Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği’nin katkılarıyla hazırlanan ’Bir Zamanlar Ben de’ adlı proje için bu sene Prof. Dr. Muharrem Afşar’a teklifte bulunuldu. Dernek Başkanı Savaş Çiloğlu projenin hedefini anlatarak, " Değerlerimiz, mezun oldukları köy ve mahalle ilkokulları ile genelde şartları gereği iletişim kuramamakta ve onların okullarıyla genel olarak bağlantıları kopmuş durumdadır. Onlara tekrar okullarıyla buluşturma fırsatı vererek bu proje ile mezun oldukları ilkokul ile bağlarını kuvvetlendirmek ve o okulun şimdi öğrencilerini de örnek alacakları değerlerle buluşturmak. Ayrıca bölgemizin lise öğrencileri ile değerlerimizi buluşturarak öğrencilerimize, meslek seçiminde rol olmak, meslekleri her yönüyle tanımalarını sağlamak, doğru hedefler belirleyerek, kişilik ve yetenekleri doğrultusunda bilinçli tercihler yapmalarını sağlamak, öğrencileri başarı öykülerine sahip kişilerle buluşturarak, kendilerine örnek alabilecekleri başarılı modeller belirlemelerini ve bu yolda bilinçli çalışma zemini oluşturmayı sağlamak"dedi.
“Bir Zamanlar Bende bu okulda sizin gibi öğrenciydim” diye başlayıp bir ders yapılacak ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nün belirleyeceği bir lisede de öğrencilerle buluşarak mesleğini anlatıp, gençlere meslek seçiminde yardımcı olacak.

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