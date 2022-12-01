YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Bir zamanlar binlerce kişi ziyaret ediyordu, şimdi harabeye döndü

Bir zamanlar binlerce kişi ziyaret ediyordu, şimdi harabeye döndü

01.12.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir zamanlar binlerce kişinin ziyaret ettiği eski Aydın Müzesi, şimdilerde adeta bağımlıların ve hırsızların merkezi olurken 10 yıldır kurtarılmayı bekliyor.

Bir zamanlar binlerce kişi ziyaret ediyordu, şimdi harabeye döndü

Bakımsızlıktan harabeye dönen müze bahçesindeki çam ağaçları da zaman içerisinde kuruyarak kopmaya başladı.

Aydın’da neredeyse yarım asır boyunca bölgenin önemli arkeolojik eserlerinin sergilendiği eski Aydın Müzesi’nin eski halinden eser kalmadı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün önünde bulunan eski müze binası, 2012 yılında yeni yerine taşındıktan sonra adeta yalnızlığa terk edildi. Müzenin çevresi bakımsızlıktan harabeye dönerken, bahçedeki çam ağaçları da kurudu. Hasan Efendi Mahallesi’nde bulunan ve zamanında binlerce kişinin ziyaret ettiği eski müze binası şimdilerde adeta bağımlıların ve hırsızların hedefi oldu.

Arkeolojik eserlerin Aydın Arkeoloji Müzesi’ne taşınmasının ardından eski müze binasının Adnan Menderes Demokrasi ve Etnografya Müzesi olarak hizmet vermesi amaçlanırken, yaklaşık 5 milyon lira bedelle ihaleyi alan firma 2017 yılında çalışmaları tamamlamadan işi bıraktı. Yaklaşık 10 yıldır bakımsızlıktan dolayı günbegün çürüyen atıl durumdaki bina, mahalle sakinlerini de rahatsız etmeye başladı.

Şehrin merkezindeki görüntünün Aydın’a yakışmadığını ve eski müze binasının yeniden kente kazandırılması gerektiğini ifade eden mahalle sakinleri milli servetin çürümesine üzüldüğünü belirtti. Okullar bölgesinde yer alan metruk binanın vatandaşlar ve öğrenciler için de tehlike arz ettiğine dikkat çeken mahalle sakinleri, yetkililere seslenerek, eski müze binasının en azından güvenli hale getirilmesini istedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Didim Belediyesi yol yapım çalışmalarını sürdürüyorDidim Belediyesi yol yapım çalışmalarını sürdürüyor
Malatya’da meyve fidanı atağıMalatya’da meyve fidanı atağı
Rize'de eski okul binası, kooperatif üyesi kadınlara tekstil atölyesi olduRize'de eski okul binası, kooperatif üyesi kadınlara tekstil atölyesi oldu
Anahtar Kelimeler:
Aydın

Aydın Namaz Vakitleri 1 Aralık Perşembe

İmsak
06:32
Sabah
07:58
Öğle
13:02
İkindi
15:35
Akşam
17:57
Yatsı
19:18
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.