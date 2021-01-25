MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bir Zamanlar Çukurova Behice'si Esra Dermancıoğlu başını örtüp, Arapça konuştu

Bir Zamanlar Çukurova Behice'si Esra Dermancıoğlu başını örtüp, Arapça konuştu

25.01.2021 09:27 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Behice karakteriyle ekrana dönen ve kısa süre önce diziye veda eden Esra Dermancıoğlu sosyal medyada yine gündem oldu. Esra Dermancıoğlu başını örtüp Arapça konuştu.

Bir Zamanlar Çukurova'ya kısa süre önce veda eden Esra Dermancıoğlu sosyal medyayı aktif kullanan bir isim. Yaptığı taklitlerle, canlı yayınlarla ve danslarla beğeni toplayan ünlü oyuncu son olarak da Arapça konuştu.

"Arapça ikinci dilim gibisine sanki" notuyla paylaşım yapan Esra Dermancıoğlu, başını örtüp Arapça konuştu. Ünlü oyuncunun paylaşımına Nilgün Belgün, Demet Evgar gibi isimlerden de yorum geldi.

Esra Dermancıoğlu'nun bu haline takipçilerinden de beğeni yağdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gelen zamlar sonrası Erdoğan devreye girdiGelen zamlar sonrası Erdoğan devreye girdi
Takipçisi 'Bu kadın hep çıplak' deyince...Takipçisi 'Bu kadın hep çıplak' deyince...
İşte Hababam Sınıfı’nın yaşayan efsaneleri...İşte Hababam Sınıfı’nın yaşayan efsaneleri...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Hiçte güzel olmamış. Bu kadının oyunculuğunu oldum olası beğenmedim.
Bunun kadar itici bir oyuncu görmedim

En Çok Okunan Haberler

İş yeri vergi ödemelerine erteleme

İş yeri vergi ödemelerine erteleme

'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı!

'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı!

Volkswagen büyük yara aldı! Karı yüzde 50 düştü

Volkswagen büyük yara aldı! Karı yüzde 50 düştü

Survivor'da bir diskalifiye daha! Ünlü isim için çok karar

Survivor'da bir diskalifiye daha! Ünlü isim için çok karar

Esenyurt'ta korkunç olay! Genç kız otelin 8'inci katından düştü

Esenyurt'ta korkunç olay! Genç kız otelin 8'inci katından düştü

Rus aktivisti Cüneyt Arkın'a benzetti! Usta oyuncudan bomba yanıt!

Rus aktivisti Cüneyt Arkın'a benzetti! Usta oyuncudan bomba yanıt!

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Cinsel içerikli film yıldızından olay Türkiye itirafı!

Cinsel içerikli film yıldızından olay Türkiye itirafı!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Olay paylaşım! Ablasıyla dudak dudağa

Olay paylaşım! Ablasıyla dudak dudağa

Sapıkça fantezileri ortaya çıkaran çıplak poz

Sapıkça fantezileri ortaya çıkaran çıplak poz

15 yıllık küslük bitti! İşte bomba konuk

15 yıllık küslük bitti! İşte bomba konuk

Diğer Haberler

Rihanna yatak odasında iç çamaşırlarıyla dans etti! İpleri kendi çözdü

Yatak odasında ateşli dans! İpleri kendi çözdü

Charles Sobhraj’ı anlatan 'The Serpent' dizisinde İlker Kaleli sahneleri olay oldu

İngiltere'deki o diziye damga vurdu! Değişimi olay oldu

'Estetiğim yok' diyen Defne Samyeli'nin gençlik fotoğrafları ortaya çıktı

Türkiye'de onu tanımayan yok! Görenler inanamıyor

Tuğba Özerk Neslihan Atagül'e seslendi: Aynı hastalıktan anne olamadım

O da aynı hastalıktan muzdarip! Endişelendiren uyarı

Ebru Polat dekoltesine gelen yoruma çıldırdı! 'Edep dekoltede değil'

Takipçisi 'Bu kadın hep çıplak' deyince...

Nevşin Mengü'nün 'Rus aktivist' paylaşımına Cüneyt Arkın'dan yanıt geldi!

Rus aktivisti Cüneyt Arkın'a benzetti! Usta oyuncudan bomba yanıt!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.