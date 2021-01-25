Bir Zamanlar Çukurova Behice'si Esra Dermancıoğlu başını örtüp, Arapça konuştu

Bir Zamanlar Çukurova'ya kısa süre önce veda eden Esra Dermancıoğlu sosyal medyayı aktif kullanan bir isim. Yaptığı taklitlerle, canlı yayınlarla ve danslarla beğeni toplayan ünlü oyuncu son olarak da Arapça konuştu.

"Arapça ikinci dilim gibisine sanki" notuyla paylaşım yapan Esra Dermancıoğlu, başını örtüp Arapça konuştu. Ünlü oyuncunun paylaşımına Nilgün Belgün, Demet Evgar gibi isimlerden de yorum geldi.

Esra Dermancıoğlu'nun bu haline takipçilerinden de beğeni yağdı.

