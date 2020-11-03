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Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrılan Vahide Perçin imaj değiştirdi

03.11.2020 11:52 | Son Güncelleme:
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Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrılan Vahide Perçin imaj değiştirdi

Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrılan Vahide Perçin, imaj değişikliğine gitti. Perçin, saçlarını kısacık kestirip sosyal medya hesabından paylaştı.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan Vahide Perçin, Hünkar karakteriyle adından sıkça söz ettirmişti. Çukurova'da herkesin kaderini değiştiren oyunu başlatan Hünkar, oyunlarını ortaya çıkardığı Behice'nin bıçak darbeleri ile yere yığılmış ve ölümüyle herkesi şoke etmişti.

Diziden ayrılmasının ardından başarılı oyuncu ilginç bir karar aldı. Perçin saçlarını kestirerek imajını değiştirdi.

Ekran Alıntısı

Uzun saçlarıyla dikkat çeken oyuncu, kısa saçlı hali ile sosyal medyada dikkat çekti. Perçin'in kısacık saçlı haline, 'Her haliyle güzel' yorumları yapıldı.


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