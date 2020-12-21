Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci annesini paylaştı

Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel kahyası Saniye karakteri ile yıldızı iyice parlayan oyuncu Selin Yeninci sosyal medyada da ilgi odağı olmayı başardı.

Selin Yeninci'nin özel hayatına dair paylaşımları ve cesur pozları beğeni topladı. Geçtiğimiz hafta Adana şivesiyle beğeni toplayan Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci karantinayı annesiyle geçirdi.

Başarılı oyuncu annesini paylaşarak çizgi film izlediklerini söyledi. Herkes Selin Yeninci'nin annesini merak etti.

Kısa süre önce burnunu yaptıran ve yeni haliyle de hayranlarından tam not alan Selin Yeninci'nin annesine beğeni yağdı.



Selin Yeninci'nin annesi de uzman estetisyen.

Şafak Sol sosyal medyadaki paylaşımlarıyla kızının fanlarından da beğeni topluyor.

