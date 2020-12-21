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  4. Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci annesini paylaştı

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci annesini paylaştı

21.12.2020 14:38 | Son Güncelleme:
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Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci annesini paylaştı. Genç oyuncu karantinayı annesiyle birlikte Heidi izleyerek geçirdi.

Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel kahyası Saniye karakteri ile yıldızı iyice parlayan oyuncu Selin Yeninci sosyal medyada da ilgi odağı olmayı başardı.

Selin Yeninci'nin özel hayatına dair paylaşımları ve cesur pozları beğeni topladı. Geçtiğimiz hafta Adana şivesiyle beğeni toplayan Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci karantinayı annesiyle geçirdi.

Başarılı oyuncu annesini paylaşarak çizgi film izlediklerini söyledi. Herkes Selin Yeninci'nin annesini merak etti.

selin anne

Kısa süre önce burnunu yaptıran ve yeni haliyle de hayranlarından tam not alan Selin Yeninci'nin annesine beğeni yağdı.

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Selin Yeninci'nin annesi de uzman estetisyen.

Şafak Sol sosyal medyadaki paylaşımlarıyla kızının fanlarından da beğeni topluyor.

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