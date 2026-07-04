Halef'i bıraktı kararını verdi! Aybüke Pusat'ın yeni partneri bakın kim oldu

“Halef: Köklerin Çağrısı” dizisine sezon sonunda veda eden Aybüke Pusat şimdilerde yeni proje heyecanı yaşıyor.

Pusat’ın aynı zamanda yapımcılığını üstlendiği “En Mutlu Günümde” filminin başrol erkek oyuncusu sonunda belli oldu.

Erkan Tunç’un yazıp yöneteceği projede Aybüke Pusat’a başrolde eşlik edecek Ercan karakterine hayat verecek isim Halil Babür oldu.

“EN MUTLU GÜNÜMDE” FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Filmde bir cemaatin himayesinde evlendirilen Nesrin (Aybüke Pusat) ve Ercan birbirlerini tanıdıkça hem aşkı hem de hayatlarını kuşatan yalanları keşfeder.

Ancak ulaştıkları hakikat, onları özgürleştirmek yerine geri dönüşü olmayan trajik bir hesaplaşmaya sürükler.