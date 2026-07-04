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Halef'i bıraktı kararını verdi! Aybüke Pusat'ın yeni partneri bakın kim oldu

Halef: Köklerin Çağrısı dizisinden ayrılan Aybüke Pusat şimdilerde yeni proje heyecanı yaşıyor. Pusat’ın aynı zamanda yapımcılığını üstlendiği “En Mutlu Günümde” filminin erkek başrol oyuncusu belli oldu.

Halef'i bıraktı kararını verdi! Aybüke Pusat'ın yeni partneri bakın kim oldu
Öznur Yaslı İkier

“Halef: Köklerin Çağrısı” dizisine sezon sonunda veda eden Aybüke Pusat şimdilerde yeni proje heyecanı yaşıyor.

Pusat’ın aynı zamanda yapımcılığını üstlendiği “En Mutlu Günümde” filminin başrol erkek oyuncusu sonunda belli oldu.

Halef i bıraktı kararını verdi! Aybüke Pusat ın yeni partneri bakın kim oldu 1

Erkan Tunç’un yazıp yöneteceği projede Aybüke Pusat’a başrolde eşlik edecek Ercan karakterine hayat verecek isim Halil Babür oldu.

Halef i bıraktı kararını verdi! Aybüke Pusat ın yeni partneri bakın kim oldu 2

“EN MUTLU GÜNÜMDE” FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Filmde bir cemaatin himayesinde evlendirilen Nesrin (Aybüke Pusat) ve Ercan birbirlerini tanıdıkça hem aşkı hem de hayatlarını kuşatan yalanları keşfeder.

Ancak ulaştıkları hakikat, onları özgürleştirmek yerine geri dönüşü olmayan trajik bir hesaplaşmaya sürükler.

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Anahtar Kelimeler:
Aybüke Pusat Halef dizisi
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