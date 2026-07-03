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CANLI | Avustralya - Mısır Canlı Maç Anlatımı
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CANLI | Avustralya - Mısır Canlı Maç Anlatımı

2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu'nda Avustralya ile Mısır, son 16 bileti için karşı karşıya geliyor. Kazanan ekip adını bir üst tura yazdırırken, mağlup olan taraf turnuvaya veda edecek. Peki Avustralya - Mısır maçı hangi kanalda? saat kaçta ve ne zaman? İşte tüm soruların yanıtları ve maça dair bilgiler...

Burak Kavuncu

Maç Skoru

Yayıncı Kuruluş TRT 1
Stadyum AT&T Stadium
Hakem Gustavo Tejera
Avustralya Avustralya
0
2'
0
Mısır Mısır
Canlı Maç Anlatımı icon

1. Dakika

MAÇ BAŞLADI

Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Maç önü

KADROLAR AÇIKLANDI !

Avustralya: Beach, Bos, Circati, Souttar, Herrington, Behich, Irvine, O'Neill, Metcalfe, Volpato, Irankunda.

Mısır: Shobeir, Hany, Rabia, Ibrahim, Hafez, Fathy, Attia, Ashour, Zico, Salah, Marmoush.

Maç önü

VİCTOR OSIMHEN, SALAH FORMASIYLA!

Avustralya-Mısır maçı öncesi Galatasaray'ın Nijeryalı oyuncusu Osimhen'den Mısır'a destek geldi.

CANLI | Avustralya - Mısır Canlı Maç Anlatımı 1

Maç önü

AVUSTRALYA-MISIR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Dünya Kupası heyecanı TRT'de yaşanmaya devam ediyor!

Son 32 Turu'nda hata yapmak istemeyen Avustralya ile Mısır, son 16 bileti için sahaya çıkıyor.

Avustralya-Mısır maçı, bu akşam saat 21.00'de TRT 1 ve tabii'de.

Maç önü

(ÖZET) MISIR, GERİ DÖNMESİNİ BİLDİ! YENİ ZELANDA'YI MAĞLUP EDİP LİDERLİĞE YÜKSELDİ

CANLI | Avustralya - Mısır Canlı Maç Anlatımı 2
2026 Dünya Kupası G Grubu maçında Mısır, Yeni Zelanda'yı ikinci yarıda bulduğu gollerle mağlup etti. Mısır'ın golleri, Zico (dk.58), Salah (dk. 67) ve Trezeguet'ten (dk. 82) geldi. Yeni Zelanda'nın tek golü ise 15'inci dakikada Surman'dan geldi. Bu sonuçla Mısır puanını 4'e çıkartarak grupta liderliğe yükseldi. İşte tüm detaylar...

Maç önü

(ÖZET) MISIR - İRAN MAÇI ÖZETİ VE TÜM ÖNEMLİ ANLARI

CANLI | Avustralya - Mısır Canlı Maç Anlatımı 3
Mısır ve İran arasında yaşanan zorlu maçta, gollerin yanı sıra heyecan dolu anlar ve kritik müdahaleler öne çıktı. Müsabakanın sonunda İran, 90. dakikada bulduğu golle galibiyeti elde etti.

Maç önü

DÜNYA KUPASI'NDA "ONUR MAÇI" KRİZİ! İRAN VE MISIR FIFA'YA BAŞVURDU

CANLI | Avustralya - Mısır Canlı Maç Anlatımı 4
2026 Dünya Kupası'nda ilk kez hayata geçirilecek "LGBTQ+ Onur Maçı" etkinlikleri için İran-Mısır karşılaşmasının seçilmesi tartışmaları beraberinde getirdi. Her iki ülkenin de karara tepki gösterdiği ve FIFA'nın talepleri geri çevirdiği öne sürüldü.

Maç önü

(ÖZET) A.B.D. - AVUSTRALYA MAÇI ÖZETİ VE TÜM ÖNEMLİ ANLARI

CANLI | Avustralya - Mısır Canlı Maç Anlatımı 5
A.B.D. ve Avustralya, 2026 Dünya Kupası'nda kıran kırana bir mücadeleye sahne oldu. Lumen Field Stadyumu'ndaki karşılaşma 2-0 A.B.D. üstünlüğü ile sona erdi.

Maç önü

DÜNYA KUPASI'NA AFRİKA TAKIMLARI DAMGA VURDU!

CANLI | Avustralya - Mısır Canlı Maç Anlatımı 6
2026 FIFA Dünya Kupası'nda Afrika temsilcileri dikkat çekici bir performans sergiliyor. Şimdiden üç takım Son 32 Turu'na yükselmeyi garantilerken, birçok ülke de son maçlar öncesinde üst tur umutlarını koruyor.

Maç önü

DÜNYA KUPASI'NDA İRAN DRAMI! MAÇ SONU GÖZYAŞLARI: KAÇAN PENALTI, DİREK, UZATMADA VAR KABUSU...

CANLI | Avustralya - Mısır Canlı Maç Anlatımı 7
Mısır ile 1-1 berabere kalan İran, uzatma dakikalarında büyük bir yıkım yaşadı. Önce Taremi'nin kafa vuruşu direkten döndü, ardından Khalilzadeh'in ağlara gönderdiği top VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. İran'ın tur umudu diğer grupların sonuçlarına kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya Mısır
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