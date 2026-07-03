CANLI | Avustralya - Mısır Canlı Maç Anlatımı

Maç Skoru
1. Dakika
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.
Maç önü
Avustralya: Beach, Bos, Circati, Souttar, Herrington, Behich, Irvine, O'Neill, Metcalfe, Volpato, Irankunda.
Mısır: Shobeir, Hany, Rabia, Ibrahim, Hafez, Fathy, Attia, Ashour, Zico, Salah, Marmoush.
Maç önü
Avustralya-Mısır maçı öncesi Galatasaray'ın Nijeryalı oyuncusu Osimhen'den Mısır'a destek geldi.
Maç önü
Dünya Kupası heyecanı TRT'de yaşanmaya devam ediyor!
Son 32 Turu'nda hata yapmak istemeyen Avustralya ile Mısır, son 16 bileti için sahaya çıkıyor.
Avustralya-Mısır maçı, bu akşam saat 21.00'de TRT 1 ve tabii'de.
Maç önü
2026 Dünya Kupası G Grubu maçında Mısır, Yeni Zelanda'yı ikinci yarıda bulduğu gollerle mağlup etti. Mısır'ın golleri, Zico (dk.58), Salah (dk. 67) ve Trezeguet'ten (dk. 82) geldi. Yeni Zelanda'nın tek golü ise 15'inci dakikada Surman'dan geldi. Bu sonuçla Mısır puanını 4'e çıkartarak grupta liderliğe yükseldi. İşte tüm detaylar...
Maç önü
Mısır ve İran arasında yaşanan zorlu maçta, gollerin yanı sıra heyecan dolu anlar ve kritik müdahaleler öne çıktı. Müsabakanın sonunda İran, 90. dakikada bulduğu golle galibiyeti elde etti.
Maç önü
2026 Dünya Kupası'nda ilk kez hayata geçirilecek "LGBTQ+ Onur Maçı" etkinlikleri için İran-Mısır karşılaşmasının seçilmesi tartışmaları beraberinde getirdi. Her iki ülkenin de karara tepki gösterdiği ve FIFA'nın talepleri geri çevirdiği öne sürüldü.
Maç önü
A.B.D. ve Avustralya, 2026 Dünya Kupası'nda kıran kırana bir mücadeleye sahne oldu. Lumen Field Stadyumu'ndaki karşılaşma 2-0 A.B.D. üstünlüğü ile sona erdi.
Maç önü
2026 FIFA Dünya Kupası'nda Afrika temsilcileri dikkat çekici bir performans sergiliyor. Şimdiden üç takım Son 32 Turu'na yükselmeyi garantilerken, birçok ülke de son maçlar öncesinde üst tur umutlarını koruyor.
Maç önü
Mısır ile 1-1 berabere kalan İran, uzatma dakikalarında büyük bir yıkım yaşadı. Önce Taremi'nin kafa vuruşu direkten döndü, ardından Khalilzadeh'in ağlara gönderdiği top VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. İran'ın tur umudu diğer grupların sonuçlarına kaldı.
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