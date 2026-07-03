CANLI | Avustralya - Mısır Canlı Maç Anlatımı

Maç önü

DÜNYA KUPASI'NDA "ONUR MAÇI" KRİZİ! İRAN VE MISIR FIFA'YA BAŞVURDU



2026 Dünya Kupası'nda ilk kez hayata geçirilecek "LGBTQ+ Onur Maçı" etkinlikleri için İran-Mısır karşılaşmasının seçilmesi tartışmaları beraberinde getirdi. Her iki ülkenin de karara tepki gösterdiği ve FIFA'nın talepleri geri çevirdiği öne sürüldü.