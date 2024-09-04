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Bir Zamanlar Kıbrıs'ın Şoför Hamit'i Umut Avcı'dan acı haber! Günler önce hastaneye kaldırılmıştı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
04.09.2024 13:55
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'Bir Zamanlar Kıbrıs' ve 'Kıbrıs Zafere Doğru' isimli yapımlarla tanınan oyuncu Umut Avcı'dan acı haber geldi. Avcı, 15 gün önce beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılmıştı.

Bir Zamanlar Kıbrıs'ın Şoför Hamit'i Umut Avcı'dan acı haber! Günler önce hastaneye kaldırılmıştı

'Hep Yek', 'VerKaç', 'Ailece Şaşkınız', 'Bir Zamanlar Kıbrıs' ve 'Kıbrıs Zafere Doğru' filmleriyle tanınan oyuncu Umut Avcı, 44 yaşında hayatını kaybetti. Avcı'nın vefat haberi oyuncunun sosyal medya hesabından "Canımız Umut'umuzu kaybettik" sözleriyle duyuruldu.

44 yaşındaki Umut Avcı, 15 gün önce beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılmıştı.

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Acı haberin ardından Sadri Alışık Kültür Merkezi de sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Sadri Alışık Kültür Merkezi İstanbul mezunlarımızdan, tiyatromuzun pek çok oyununda yer almış değerli oyuncumuz Umut Avcı'yı genç yaşta kayıp etmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kıymetli oyuncumuz Umut'a Allah'tan rahmet, başta ailesi ve sevdikleri olmak üzere tüm SAKM ailesine başsağlığı dileriz. Seni her zaman gülen yüzün ve sevgi dolu kalbinle hatırlayacağız Umut."

Umut Avcı, bugün Edirne Eski Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Yenişehir Mezarlığı'na defnedilecek.

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Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi
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