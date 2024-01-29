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Bira yüklü tır refüje devrildi, 1 kişi yaralandı

İHA İHA
29.01.2024 12:28 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar’da kontrolden çıkan bira yüklü tır refüje devrilirken, kazada tırın dorsesindeki binlerce kutu bira ise çevreye dağıldı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Kuruca köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K., idaresindeki 42 FFF 89 yönetimindeki tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki refüje devrildi. Kazada tırın dorsesinde bulunan binlerce kutu bira ise çevreye dağıldı. Kazada yaralanan sürücü çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazada devrilen tır ise kurtarma ekiplerinin uzun süren uğraşları sonrası devrildiği yerden kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

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