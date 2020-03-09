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Birahanedeki kavga sokağa taştı: 1 yaralı

BURSA HABERLERİ  | 09.03.2020 16:46 | Son Güncelleme

Mustafakemalpaşa ilçesinde bir birahanede çıkan kavga sokağa taştı.

Birahanedeki kavga sokağa taştı: 1 yaralı

Mustafakemalpaşa ilçesinde bir birahanede çıkan kavga sokağa taştı. Arbedede bir kişi göğsünden bıçaklandı.
Hafta sonu Mustafakemalpaşa Sabribey Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir birahanede, alkol alan iki grup arasında tartışma çıktı. Taraflar arasındaki tartışma sokağa taşarken, Taner A. isimli şahıs Özer Ş. tarafından göğsünden yaralandı. Göğüs bölgesine aldığı 3 bıçak darbesiyle ağır bir şekilde yaralanan Taner A. Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Olay sonrasında Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda kaçan Özer Ş. suç aleti bıçakla birlikte yakalandı. Mahkemeye çıkarılan Özer Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay bölgedeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Birahanedeki kavga sokağa taştı: 1 yaralı

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