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  4. Birce Akalay sette kaza geçirip apar topar hastaneye gitti! Hakan Kurtaş yalnız bırakmadı

Birce Akalay sette kaza geçirip apar topar hastaneye gitti! Hakan Kurtaş yalnız bırakmadı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
23.07.2024 08:26
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Mezarlık dizisinin çekimleri sırasında düşüp göğsünü zedeleyen Birce Akalay apar topar hastaneye gitti. Birce Akalay'ı sevgilisi Hakan Kurtaş yalnız bırakmadı.

Son dönemde aşk hayatıyla gündemde olan Birce Akalay'a nazar değdi. Oyuncu Birce Akalay, bir süredir aşk yaşadığı meslektaşı Hakan Kurtaş ile gece apar topar Maslak'taki özel bir hastaneye gitti.

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Birce Akalay’ın yer aldığı Mezarlık dizisinin çekimleri esnasında düştüğü ve göğsünü zedelediği öğrenildi.

Apar topar ambulansla Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırılan oyuncunun yanında sevgilisi Hakan Kurtaş da vardı. Yapılan tetkikler sonucunda riskli bir durum olmadığı tespit edildi.

Ekran Alıntısı

Posta'nın haberine göre; yürümekte zorlanan oyuncuya hastane çıkışında arabaya binerken sevgilisi yardımcı oldu.

Birce Akalay, muhabirlerin "Geçmiş olsun" dileklerini iletmesi üzerine "Önemli bir durum yok, çok teşekkür ederim" dedikten sonra otomobiline binip sevgilisi Hakan Kurtaş ile oradan ayrıldı.

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Hakan Kurtaş
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