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Doğada geçirdiğiniz her anı konforlu kılacak outdoor ürünlerde kaçırılmayacak indirimler

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
01.07.2024 18:05
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Doğayla iç içe olmayı sevenler, ilhamını doğadan alanlar buraya! Dünya çapında milyonlarca kişinin favorisi olmayı başarmış ünlü outdoor giyim markalarında indirimler başladı. Columbia, Merrell, Helly Hansen, The North Face ve daha pek çok markanın fırsat ürünlerini keşfetmek ve doğada geçirdiğiniz her anı daha konforlu, güvenli kılmak isterseniz doğru yerdesiniz. İşte detaylar!

Doğada geçirdiğiniz her anı konforlu kılacak outdoor ürünlerde kaçırılmayacak indirimler

Bunaltıcı yaz sıcaklarına biraz ara! Outdoor tutkunlarının favori markalarında esen indirim rüzgarlarını hissetmenin şimdi tam zamanı! Outdoor tutkunları için sezonun en büyük fırsatı burada: Favori outdoor giyim markalarında indirim rüzgarları esiyor ve en sevdiğiniz ürünler şimdi çok daha uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. İster dağları aşarak zirveye ulaşın ister ormanın derinliklerinde keşfe çıkın; fonksiyonel, dayanıklı ve güvenilir outdoor ürünleriyle açık havada geçirdiğiniz her dakikayı unutulmaz kılacaksınız.

1. Ömürlük kalitedeki Columbia ürünleri indirimde

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Columbia, yüksek kaliteli ve dayanıklı malzemeleri kullanarak çeşitli outdoor aktiviteler için giyim, ayakkabı, çanta, bot ve aksesuarlar üreten bir marka. Dağcılık, trekking, koşu, kayak, balıkçılık ve kamp gibi açık hava etkinlikleri için su geçirmez ve nefes alabilir kumaşlar kullanılarak tasarlanan Columbia ürünleri kullanıcılarına ekstrem hava koşullarında bile rahatlık ve koruma sunmayı hedefliyor. Outdoor sporlarla ilgilenen kişilerin güvenilir ve kaliteli ürün aradıklarında tercih ettikleri markalardan biri olan Columbia'daki indirim fırsatını kaçırmamanızı tavsiye ederiz.

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2. Merrell indirimlerini keşfedin, doğada konforun keyfini çıkarın

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Yüksek kalitedeki ayakkabıları, botları ve sandaletleri başta olmak üzere outdoor severlerin ihtiyaçlarına uygun giyim ürünleri üreten Merrell, zorlu doğa koşullarında performans göstermeye uygun tasarımlarıyla öne çıkıyor. Yürüyüş, trekking, koşu ve diğer doğa aktiviteleri için tasarlanmış dayanıklı ve konforlu ürünleriyle kullanıcılarından tam not almayı başaran markadaki kısa süreli indirimleri kaçırmamak için acele edin.

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3. Outdoor severlerin Helly Hansen'de kaçırılmayacak fırsatlar

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Ayakkabıdan cekete her ihtiyaca uygun outdoor giyim ürünleri üreten Helly Hansen markası özellikle yelken sporları, dağcılık, kayak, snowboard gibi outdoor aktiviteleri yapanlar ve denizcilikle uğraşan kişiler arasında son derece popüler. Markanın ürün yelpazesi içinde su geçirmez ceketler, montlar, polarlar, pantolonlar, botlar ve diğer outdoor giyim ekipmanları yer alsa da su geçirmez ceketleri en sevilen ürünleri arasında yer alıyor. Su geçirmez, nefes alabilir ve dayanıklı özelliklere sahip ürünleriyle zorlu hava koşullarında koruma ve konfor sağlaayan markadaki indirimleri keşfetmek için acele edin.

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4. Salomon ayakkabılarda en düşük fiyatlar

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Salomon; hiking, trekking, trail koşusu, kayak, snowboard ve diğer outdoor aktiviteler için teknik giyim ve ekipmanlar tasarlayana ve üreten bir marka olarak karşımıza çıkıyor. Markanın ürün yelpazesi arasında dayanıklı ayakkabılar, montlar, pantolonlar, şortlar, koşu ekipmanları ve diğer outdoor giyim ürünleri bulunuyor. Dünya çapında outdoor sporları tutkunları arasında popüler olan ve güvenilen bir marka olan Salomon, inovasyon, performans ve kalite odaklı yaklaşımı sayesinde outdoor sporları severlerin ihtiyaçlarını karşılıyor. Siz de, hazır indirimde varken Salomon kalitesiyle tanışmaya ne dersiniz?

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5. Keen outdoor ürünlerini yarı fiyatına sahip olma şansı

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Keen, çevre dostu ve sürdürülebilir malzemeler kullanarak konforu ve dayanıklılığı ön planda tutan ayakkabılar ve outdoor giyim ürünleri üreten bir marka. Keen'in en çok satan ürünleri arasında ayak sağlığını önemseyen, rahat, su geçirmez ve dayanıklı tasarımlara sahip ayakkabıları yer alıyor. Doğa tutkunları için konforlu ve güvenilir ürünler sunan markayla şimdi tanışmanın tam zamanı!

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6. The North Face ürünleri de indirime girdi

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Outdoor giyim deyince akla gelen ilk markalardan biri olan The North Face; yüksek kaliteli ceketler, montlar, polarlar, pantolonlar, ayakkabılar üretiyor. Dağların zirvesinden şehrin sokaklarına kadar geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eden marka, trendleri ve yeni teknolojileri takip ediyor. Genellikle su geçirmez, nefes alabilir ve dayanıklı özelliklere sahip ürünleriyle öne çıkan marka inovatif ve kaliteli tasarımlarıyla kullanıcılarından tam not almayı başarıyor.

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7. Fjällräven çantalardaki indirimlere bakmadan geçmeyin

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Outdoor tutkunları için fonksiyonel, dayanıklı ve şık tasarımlara sahip ürünler sunan Fjällräven markasının sembolü haline gelen "Kanken" sırt çantaları gençler arasında son derece popüler. Ancak marka yalnızca sırt çantası üretmiyor, pek çok farklı kategoride outdoor giyim ürünlerine de ürün yelpazesinde yer veriyor. Siz de doğayı keşfetmeyi seven maceracı bir ruha sahipseniz Kanken sırt çantaları başta olmak üzere indirimdeki Fjällräven ürünlerini keşfedebilirsiniz.

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Bu içerik 1 Temmuz 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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