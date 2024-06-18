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  4. Fiyatı 4 bin 165 TL'ye düştü! Çok satan Greenote dikey süpürge günün fırsat ürünü oldu

Fiyatı 4 bin 165 TL'ye düştü! Çok satan Greenote dikey süpürge günün fırsat ürünü oldu

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
18.06.2024 17:13
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Pratik kullanıma sahip, hafif ve taşınabilir, yüksek performanslı bir dikey süpürge arayışındaysanız bugüne özel indirimli fiyatıyla satışa sunulan Greenote GSC60 Akülü Elektrikli Süpürge'ye mutlaka göz atmalısınız. Kullanıcılarının övgüler yağdırdığı, 735 TL indirimiyle öne çıkan cihazı sizin için inceledik. İşte detaylar!

Fiyatı 4 bin 165 TL'ye düştü! Çok satan Greenote dikey süpürge günün fırsat ürünü oldu

Evinizin her köşesine kolayca erişmenizi sağlayacak, şık ve ergonomik tasarımıyla öne çıkan kaliteli, dayanıklı bir dikey süpürge ile ev temizliği artık çok daha kolay ve keyifli! Sizin de böylesi bir süpürgeye ihtiyacınız varsa sadece geçen ay Amazon'da 1000 adetten fazla satılan Greenote GSC60 Akülü Elektrikli Süpürge'deki indirimi kaçırmamalısınız.

Geçen ay sadece Amazon'da 1000 adetten fazla satıldı: Greenote GSC60 Akülü Elektrikli Süpürge 33KPa, 10'u 1 Arada Çok Aksesuarlı Süpürge

Adsız tasarım - 2024-06-18T160548.575

  • Greenote GSC60 Akülü Elektrikli Süpürge; 33 kPa'lık benzeri görülmemiş bir siklonik emiş gücü elde eden yükseltilmiş 480W fırçasız motora sahip.

  • Kirleri, tozları, evcil hayvan tüylerini ve lekeleri her türlü zeminden kolayca temizler.

  • Maksimum sürekli çalışma süresi 40 dakikadır, bu da onu büyük işler ve tüm ev temizliği için ideal ilk seçim haline getirir. 2,5 saat içinde tamamen şarj olur. Pil, bir düğmeye dokunarak çıkarılabilir ve değiştirilebilir.

  • Ultra net LED ekran ile kablosuz elektrikli süpürgenin çalışma durumu ve kalan gücü gerçek zamanlı kontrol edilebilir.

  • Torbasız elektrikli süpürgenin ana gövdesi sadece 1,2 kg'dir.

  • Yumuşak ve sert kıllara sahip döner bir fırça ile saç ve evcil hayvan tüyleri için havalandırma kanallarına daha iyi erişim sağlayan ve dolaşmaları etkili bir şekilde azaltan tarak dişli motorlu bir fırçayı birleştirir.

  • 0,3 μm altındaki küçük toz ve bakterilerin ve toz akarlarının %99'u 5 katmanlı filtre sistemi tarafından giderilir.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Öncelikle ürünüm ilk geldiğinde görselini çok beğendim. Aparat çeşitliliği güzel. Aparatları takıp çıkarması kolay. Duvara asma aparatının olması daha da kullanışlı yaptı. Sadece kullanmaya başladığımda E5 hatası verdi, süpürgede sorun var sandım fakat bütün başlıkları denedikten sonra sadece uzatma tüpünü taktığımda E5 hatası verdiğini fark ettim. Kullanma kılavuzundaki QR koddan müşteri hizmetlerine ulaştım. Sağ olsunlar hemen dönüş yaptılar, durumu anlatan video eşliğinde bir gmail'den sonra yeni uzatma tüpünü göndereceklerini söylediler. Ve ürün dün elime ulaştı. Yurt dışından geldiği için ürün biraz geç geliyor, onun dışında üründe müşteri hizmetleri de çok iyi. İçerisinde yedek filtresini olması ve yıkanabilir olması ayrıca uzun ömürlü olmasını sağlayacak gibi...130 m2 evi günlük temizlikte rahatlıkla temizliyebiliyorum. Evdeki genel temizlikte yeterli olmayacaktır fakat onun dışında sürekli elimin altında diyebilirim. Her şey için satıcıya teşekkür ederim, inşallah performansı düşmez."

  • "Şarjı kesinlikle sizi memnun eder. En güzel yönü bence fırçasına kılların dolanmaması. Ayrıca başlığın hareket kabiliyeti mükemmel, yapmak istediğiniz her hareketi yapabilecek bir ergonomiye sahip. İnanılmaz hafif, 7 yaşında kızım var o bile teleskobik boruyu kısa şekilde kullanarak tüm evi turluyor, ev süpürmek oyun oldu artık. Toz haznesi gayet yeterli ve temizlemek çok kolay. Pili çıkarıp şarj edebilmek büyük kolaylık. Led ışıkları gayet iyi aydınlatıyor, karanlık odada parke üstündeki tozları, kılları vs. almak obsesyon yaratacak kadar keyifli bir iş. Borunun uzanıp kısalabilmesi çok işlevsel, ayrıca evde yerden yüksek tüm mobilyaların altına rahatlıkla girebiliyor. Led ekrandan kaç dakika kaldığını görmek ve kademeyi ayarlayabilmek çok iyi. Malzeme kalitesi gerçekten çok iyi, kaliteli hissettiriyor. Alırken çok önemsediğim başlıklar, araç temizliği dışında pek kullanışlı değil gibi. Toz haznesinin içindeki hepa filtre, tozları inanılmaz süzüyor fakat temizlemesi biraz zahmetli. Ayrıca uzun ömürlü olacağını düşünmüyorum. Yedeğini temin etmek kolay olur umarım. Batarya cihaza takılıyken şarj ettiğinizde led ekranda % kaç şarj olduğu yazıyor sürekli ve bu şarjın daha uzun sürmesine sebep oluyor. Ayrıca bataryadan ince bir çınlama sesi geliyor. Bunun için ben hep bataryayı cihazdan çıkarıp şarj ediyorum, 3 saat sürmeden %100 oluyor. Batarya %20'nin altına düştüğünde en düşük modda çekim gücü hafiften zayıflıyor. Fırçalı başlık bazen sık manevra yapılınca kendiliğinden yerden kesiliyor. Ayağınızla bastırıp yere oturtmanız gerekiyor. Yukarıda anlattıklarıma ek olarak, Greenote markası müşteri memnuniyetine inanılmaz önem veriyor. Bir sorun yaşadığınızda hemen çözüm buluyorlar. Onlara Amazon üzerinden bir mesaj göndermeniz yeterli."
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Bu içerik 18 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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