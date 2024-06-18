Fiyatı 4 bin 165 TL'ye düştü! Çok satan Greenote dikey süpürge günün fırsat ürünü oldu

"Öncelikle ürünüm ilk geldiğinde görselini çok beğendim. Aparat çeşitliliği güzel. Aparatları takıp çıkarması kolay. Duvara asma aparatının olması daha da kullanışlı yaptı. Sadece kullanmaya başladığımda E5 hatası verdi, süpürgede sorun var sandım fakat bütün başlıkları denedikten sonra sadece uzatma tüpünü taktığımda E5 hatası verdiğini fark ettim. Kullanma kılavuzundaki QR koddan müşteri hizmetlerine ulaştım. Sağ olsunlar hemen dönüş yaptılar, durumu anlatan video eşliğinde bir gmail'den sonra yeni uzatma tüpünü göndereceklerini söylediler. Ve ürün dün elime ulaştı. Yurt dışından geldiği için ürün biraz geç geliyor, onun dışında üründe müşteri hizmetleri de çok iyi. İçerisinde yedek filtresini olması ve yıkanabilir olması ayrıca uzun ömürlü olmasını sağlayacak gibi...130 m2 evi günlük temizlikte rahatlıkla temizliyebiliyorum. Evdeki genel temizlikte yeterli olmayacaktır fakat onun dışında sürekli elimin altında diyebilirim. Her şey için satıcıya teşekkür ederim, inşallah performansı düşmez."