Fiyatı 4 bin 165 TL'ye düştü! Çok satan Greenote dikey süpürge günün fırsat ürünü oldu

Evinizin her köşesine kolayca erişmenizi sağlayacak, şık ve ergonomik tasarımıyla öne çıkan kaliteli, dayanıklı bir dikey süpürge ile ev temizliği artık çok daha kolay ve keyifli! Sizin de böylesi bir süpürgeye ihtiyacınız varsa sadece geçen ay Amazon'da 1000 adetten fazla satılan Greenote GSC60 Akülü Elektrikli Süpürge'deki indirimi kaçırmamalısınız.
Greenote GSC60 Akülü Elektrikli Süpürge; 33 kPa'lık benzeri görülmemiş bir siklonik emiş gücü elde eden yükseltilmiş 480W fırçasız motora sahip.
Kirleri, tozları, evcil hayvan tüylerini ve lekeleri her türlü zeminden kolayca temizler.
Maksimum sürekli çalışma süresi 40 dakikadır, bu da onu büyük işler ve tüm ev temizliği için ideal ilk seçim haline getirir. 2,5 saat içinde tamamen şarj olur. Pil, bir düğmeye dokunarak çıkarılabilir ve değiştirilebilir.
Ultra net LED ekran ile kablosuz elektrikli süpürgenin çalışma durumu ve kalan gücü gerçek zamanlı kontrol edilebilir.
Torbasız elektrikli süpürgenin ana gövdesi sadece 1,2 kg'dir.
Yumuşak ve sert kıllara sahip döner bir fırça ile saç ve evcil hayvan tüyleri için havalandırma kanallarına daha iyi erişim sağlayan ve dolaşmaları etkili bir şekilde azaltan tarak dişli motorlu bir fırçayı birleştirir.
Kullanıcılar ne diyor?
"Öncelikle ürünüm ilk geldiğinde görselini çok beğendim. Aparat çeşitliliği güzel. Aparatları takıp çıkarması kolay. Duvara asma aparatının olması daha da kullanışlı yaptı. Sadece kullanmaya başladığımda E5 hatası verdi, süpürgede sorun var sandım fakat bütün başlıkları denedikten sonra sadece uzatma tüpünü taktığımda E5 hatası verdiğini fark ettim. Kullanma kılavuzundaki QR koddan müşteri hizmetlerine ulaştım. Sağ olsunlar hemen dönüş yaptılar, durumu anlatan video eşliğinde bir gmail'den sonra yeni uzatma tüpünü göndereceklerini söylediler. Ve ürün dün elime ulaştı. Yurt dışından geldiği için ürün biraz geç geliyor, onun dışında üründe müşteri hizmetleri de çok iyi. İçerisinde yedek filtresini olması ve yıkanabilir olması ayrıca uzun ömürlü olmasını sağlayacak gibi...130 m2 evi günlük temizlikte rahatlıkla temizliyebiliyorum. Evdeki genel temizlikte yeterli olmayacaktır fakat onun dışında sürekli elimin altında diyebilirim. Her şey için satıcıya teşekkür ederim, inşallah performansı düşmez."
Bu içerik 18 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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