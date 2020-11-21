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Birçok akrabasını korona virüsten kaybeden belediye başkanı da koronaya yakalandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 21.11.2020 14:26 | Son Güncelleme

Önce annesini daha sonra yengesini korona virüs’ten kaybeden İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.Covid-19 test sonucu pozitif çıkması üzerine sosyal medya üzerinden yazılı açıklama yapan İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, “Covid-19 testim pozitif çıkmıştır.

Birçok akrabasını korona virüsten kaybeden belediye başkanı da koronaya yakalandı

Önce annesini daha sonra yengesini korona virüs’ten kaybeden İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Covid-19 test sonucu pozitif çıkması üzerine sosyal medya üzerinden yazılı açıklama yapan İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, “Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Allah’a hamdolsun şuan iyi durumdayım. Tedavim, doktorlarımızın kontrolünde evde devam ediyor. Hayır, dualarınızı eksik etmemenizi rica ediyorum. Lütfen kendiniz ve sevdikleriniz için dikkat edin” ifadelerini kullandı.
Daha öncede ciddi bir akciğer rahatsızlığı atlatan Başkan Kemal Vural, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
“Korona yakınlarımı benden aldı”
10 gün önce annesini daha sonra yengesi ve eniştesini korona virüs’ten kaybeden İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, durumunun iyi olduğunu belirterek, hepinizden kurallara uymanızı ve dualarınızı beklediğini söyledi.

Birçok akrabasını korona virüsten kaybeden belediye başkanı da koronaya yakalandı

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