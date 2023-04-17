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Birçok türküye konu olmuştu, Sivas’ta görüntülendi

17.04.2023 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivaslı doğa fotoğrafçısı Mustafa Aslan, birçok türküye konu olan eşsiz güzellikteki turnaları doğal yaşam alanlarında görüntüledi.

Birçok türküye konu olmuştu, Sivas’ta görüntülendi

Havaların ısınmasıyla birlikte göçmen kuşlar Sivas’a gelmeye başladı. Doğa ve Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Mustafa Aslan, genellikle gölet yakınlarını ve tarım arazilerini tercih eden bu göçmen kuşlardan bir çifti, görüntülemeyi başardı. Doğa fotoğrafçısı Aslan, Turnaların her zaman görülmediğini söyledi.

“EĞER ŞANSINIZ VARSA SİZE KUR DANSLARINI GÖSTEREBİLİRLER”

İlkbaharın gelmesi ve kuş göçlerinin başlamasıyla buraya da yeni turna türleri gelmeye başladı diyen Fotoğrafçı Mustafa Aslan, “Normalde Sivas’ta sabit kalan turnalar olsa dahi baharın başlamasıyla birlikte farklı turnalarda gelmeye başladı. Bilindiği üzere bunlar göçmen kuşlar. Az önce de bir çifti görüntüledik, göletin kenarında besleniyorlardı. Bu kuşları her zaman göremeyebilirsiniz ama gördüğünüz zaman size güzel anlar yaşatabilirler. Şu an Nisan ayındayız, bu ay içerisinde de eğer şansınız varsa sizlere kur danslarını gösterebilirler. Kur dansları oldukça büyüleyici bir görüntü çıkartabilir ortaya. İnsanlar genelde turnalara duygusal bir anlam yükleyip aşk temasını özdeştiriyorlar” ifadelerini kullandı.

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