YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Birecik OSB’de bir fabrikanın daha temeli atıldı

Birecik OSB’de bir fabrikanın daha temeli atıldı

09.01.2021 13:41 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gün geçtikçe büyüyerek ilçe ekonomisine ve istihdamına katkı sağlayan Birecik OSB’de bir fabrikanın daha temeli dualar eşliğinde atıldı.İlçe kaymakamı Kadir Duman ve Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam da fabrikanın temel atma törenine katılarak yatırımcıların yanında ve destekçisi olacaklarını bir kez daha dile getirdiler.

Gün geçtikçe büyüyerek ilçe ekonomisine ve istihdamına katkı sağlayan Birecik OSB’de bir fabrikanın daha temeli dualar eşliğinde atıldı.
İlçe kaymakamı Kadir Duman ve Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam da fabrikanın temel atma törenine katılarak yatırımcıların yanında ve destekçisi olacaklarını bir kez daha dile getirdiler. Çikolata, kraker, kek gibi ürünler üretecek olan fabrikaya Birecik OSB’de 120 bin metrekareden oluşan 4 parsel tahsis edilmişti. Etaplar halinde yapılacak olan fabrikanın ilk bölümünün yıl sonunda tamamlanması ve ilk etapta 100 kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.
Törene Kaymakam Kadir Duman, Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Bilgin, AK Parti İlçe Başkanı Abdulvahap Aktar, yüklenici firmadan Vedat Bucak ve fabrika sahibi Suphi Tören katıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vali Yerlikaya açıkladı! İşte İstanbul'da vakaların en fazla düştüğü ilçelerVali Yerlikaya açıkladı! İşte İstanbul'da vakaların en fazla düştüğü ilçeler
Feci kaza! Ölü ve yaralılar varFeci kaza! Ölü ve yaralılar var
1/

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 9 Ocak Cumartesi

İmsak
06:06
Sabah
07:32
Öğle
12:37
İkindi
15:11
Akşam
17:32
Yatsı
18:52

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Cumartesi

Direkli Eczanesi
Haliliye
Erdem Eczanesi
Haliliye
Mutlu Eczanesi
Haliliye
Acar Eczanesi
Eyyubiye
Yavuz Eczanesi
Karakopru
Güldeste Eczanesi
Akcakale
Aydoğdu Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

MHP Milletvekili Baki Ersoy, Beşiktaş camiasından özür diledi:

MHP Milletvekili Baki Ersoy, Beşiktaş camiasından özür diledi:

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Esnafa verilecek destek kredisi başvuruları 8 Ocak’ta bitiyor

Esnafa verilecek destek kredisi başvuruları 8 Ocak’ta bitiyor

Konyaspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

Trabzon’da okul müdürü kendini astı

Trabzon’da okul müdürü kendini astı

Diğer Haberler

Gülebak 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı

Gülebak 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı

GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da saklandığı kümeste yakalanan 2 cinayetin şüphelisi tutuklandı

GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da saklandığı kümeste yakalanan 2 cinayetin şüphelisi tutuklandı

Eyyübiye Belediyesi’nin gelir gider tablosu açıklandı

Eyyübiye Belediyesi’nin gelir gider tablosu açıklandı

Haliliye’de pandemi çalışmaları

Haliliye’de pandemi çalışmaları

Büyükşehirden vatandaşlara önemli uyarı

Büyükşehirden vatandaşlara önemli uyarı

Şanlıurfa'da ata yadigarı el sanatları kurslarla yaşatılıyor

Şanlıurfa'da ata yadigarı el sanatları kurslarla yaşatılıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.