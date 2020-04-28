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Birecik’te bir okul geçici PTT Şubesi oldu

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 28.04.2020 17:05 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde Korona virüs nedeniyle PTT Şubesindeki yoğunluğu azaltmak için bir okulda geçici olarak PTT vezneleri kuruldu.Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde Korona virüsü tedbirleri alınmaya devam ediliyor.

Birecik’te bir okul geçici PTT Şubesi oldu

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde Korona virüs nedeniyle PTT Şubesindeki yoğunluğu azaltmak için bir okulda geçici olarak PTT vezneleri kuruldu.
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde Korona virüsü tedbirleri alınmaya devam ediliyor. Tedbirler kapsamında PTT Şubesindeki yoğunluğu azaltmak için bir okulda geçici olarak PTT vezneleri kuruldu. Meydan Mahallesindeki Hükumet Konağının yanında bulunan Sadettin ve Feyhan Karaata İlk ve Ortaokulunda kurulan vezneler sayesinde ilçe PTT Şubesindeki yoğunluğun azaltılması hedefleniyor.

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Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler28 Nisan Salı

Genç Eczanesi
Merkez
Haliliye Eczanesi
Merkez
Mirbey Eczanesi
Merkez
Nezire Eczanesi
Merkez
Tuğba Eczanesi
Merkez
Kaydı Eczanesi
Akcakale
Hatice Demir Eczanesi
Birecik
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