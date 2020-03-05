Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ev sahipliğinde 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Birey ve Aileler için Afet Bilinci Eğitimi’ gerçekleşti.

Atatürk Kongre Merkezi’nde gerçekleşen eğitime; ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Aydın, Prof. Dr. Ali Akyol ve Prof. Dr. Cumali Öksüz katıldı. İki oturum halinde gerçekleşen eğitim akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimize yönelik olarak düzenlendi.

Eğitimin açılış konuşmasını yapan Afet ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Emine Gerçek, “1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı önemli bir girişim başlattı. Özellikle 30 Mart - 2 Nisan tarihleri arasında ilimizde düzenlenecek olan uluslararası tatbikat kapsamında, deprem haftası sebebiyle temel afet bilinci eğitimi seferberliği ilan edildi. AFAD’ın sayfasında ve sosyal medya hesaplarında da çok yaygın bir şekilde bu eğitimlerin önemi vurgulanmakta. Bizler de; eğitimin önemini kavrayarak deprem farkındalığına yönelik biraz daha bilinçli hale gelmek, basit ama hayati olan önlemlerden bildiklerimize ilave yaparak dağarcığımıza katmak için bugün burada toplandık. Umarım hepimize faydalı olur” dedi.

Afeti; toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik, sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan, toplumun baş etme kapasitesinin yeterli olmadığı doğa teknoloji ve insan kaynaklı olaylar olarak tanımlayarak sunumuna başlayan Özlem Gökdemir; “Heyelan, kaya düşmesi, sel gibi bu durumlar bölgemizde yaşanıyor. Deprem üzerine baktığımızda da Aydın ve civarı aktif sismik bir bölge. Aydın-Nazilli fayı üzerinde bulunuyoruz. Bu fayın uzunluğu 200 km. genişliği 10-20 km. Geçmişe baktığımızda ilimizde büyük depremler yaşanmış. Deprem skalasına baktığımızda 5- 6,5 büyüklüğünde depremler görünüyor” sözleriyle ilimizin üzerinde bulunduğu fay hattı hakkında bilgi verdi.

“Depreme hazırlıklıysak, depremin bize zarar vermesinin önüne geçeriz”

Gökdemir, "Hazır olursak kapasitemizi arttırmış, dolayısıyla tehlikenin riske dönüşme olasılığını azaltmış oluruz. İlimiz aktif bir fay kuşağı üzerinde bulunuyor. Bizim amacımız depreme hazırlıklı yakalanmak. Depreme hazırlıklıysak, depremin bize zarar vermesinin önüne geçeriz” sözleriyle afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemine vurgu yaptı. Gökdemir; çevredeki riskler, afet öncesindeki hazırlıkları, afet sonrasındaki ilk saatlerde yapılması gerekenleri ve afet sırasındaki doğru davranışları dinleyicilerle paylaştı.

Afetlerde dirençli yapılarda yaşamanın ve zorunlu deprem sigortasının önemine dikkat çeken Özlem Gökdemir, E-Devlet üzerinden her bireyin afet sırasındaki toplanma yerini öğrenmesi gerektiğini ve afet sırasında yapılması gereken davranışları aktararak sunumuna son verdi.

