Biri Enes Ünal'ı durdursun! İspanya'da gollerini atmaya devam ediyor...

Enes Ünal, LaLiga'da bu sezon 14. golünü attı. Getafe'de sergilediği performans ile taraflı tarafsız herkesi kendine hayran bırakan genç oyuncu İspanya'ya damga vurmaya devam ediyor.

BENZEMA'YI TAKİP EDİYOR

Athletic Bilbao deplasmanında bir gol daha kaydeden Enes Ünal, gol sayısını 14'e yükseltti. Gol krallığında 1. sırada olan Benzema'nın 22 golü bulunurken, Enes Ünal takibine devam etti.

SOSYAL MEDYA YIKILDI...

Enes Ünal'ın bu golünün ardından sosyal medya adeta yıkıldı. Genç oyuncuya destek veren Türk taraftarlar, Enes'in sosyal medya hesaplarına yorum yağdırdı.



