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Biri Enes Ünal'ı durdursun! İspanya'da gollerini atmaya devam ediyor...

18.03.2022 23:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Getafe'de harikalar yaratan Enes Ünal gollerine devam ediyor. Gol krallığı yarışında zirve takibini sürdüren yıldız oyuncu Athletic Bilbao deplasmanında kaydetti golle 2. sıraya yükseldi. Benzema'nın 22 golünün arkasında 14 gole ulaşan Enes Ünal, İspanya'da gündem olmaya devam ediyor...

Biri Enes Ünal'ı durdursun! İspanya'da gollerini atmaya devam ediyor...
Enes Ünal

Enes Ünal

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Getafe
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Enes Ünal, LaLiga'da bu sezon 14. golünü attı. Getafe'de sergilediği performans ile taraflı tarafsız herkesi kendine hayran bırakan genç oyuncu İspanya'ya damga vurmaya devam ediyor.

BENZEMA'YI TAKİP EDİYOR

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Athletic Bilbao deplasmanında bir gol daha kaydeden Enes Ünal, gol sayısını 14'e yükseltti. Gol krallığında 1. sırada olan Benzema'nın 22 golü bulunurken, Enes Ünal takibine devam etti.

SOSYAL MEDYA YIKILDI...

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Enes Ünal'ın bu golünün ardından sosyal medya adeta yıkıldı. Genç oyuncuya destek veren Türk taraftarlar, Enes'in sosyal medya hesaplarına yorum yağdırdı.


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