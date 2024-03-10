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Biricik Suden bu sefer ilginç tarzıyla gündemde! "Makyajsız daha güzelsin”

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
10.03.2024 10:13
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Mazhar Alanson’un spor tutkunu eşi Biricik Suden, bir arkadaşının doğum günü partisinde tarzıyla dikkat çekti. Suden’e takipçileri “Makyajsız daha güzelsin” yorumları yazdı.

MFÖ grubunun solisti Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor.

Spor salonundan pozlarıyla çok konuşulan Suden kaslı halleriyle sık sık dikkat çekiyor ve kendisine yapılan olumsuz yorumlara da tepkisiz kalmıyor.

Biricik Suden bu sefer herkesi şaşırttı. Bir arkadaşının doğum gününe katılan Biricik Suden makyajlı hali ve ilginç tarzıyla dikkat çekti.

Biricik Suden'e “Makyajsız daha güzelsin” yorumları yağınca ünlü isim "Kırk yılda bir ben de makyajlı olayım artık izninizle" dedi.

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Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden mini şortu ve saç stiliyle de "Rock stara benzemişsin" yorumları aldı.
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