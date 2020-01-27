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Birinci Amatör Küme A Grubu

KAYSERİ HABERLERİ  | 27.01.2020 12:00 | Son Güncelleme

Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu’nda oynanan son hafta karşılaşmasında kendi evinde Yerköyspor’u konuk eden Amarat Gençlikspor sahadan 4-3 galip ayrılarak lige üç puan ile veda etti.Stat: Argıncık 1 No’lu SahaHakemler: Mehmet Altıparmak xx, Fatih Yıldırım xx, Onur Öztal xxAmarat Gençlikspor: Yasin Tüzer xx, Hakkı Canbulat xx (Dk.

Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu’nda oynanan son hafta karşılaşmasında kendi evinde Yerköyspor’u konuk eden Amarat Gençlikspor sahadan 4-3 galip ayrılarak lige üç puan ile veda etti.
Stat: Argıncık 1 No’lu Saha
Hakemler: Mehmet Altıparmak xx, Fatih Yıldırım xx, Onur Öztal xx
Amarat Gençlikspor: Yasin Tüzer xx, Hakkı Canbulat xx (Dk. 84 Adil Kalender x), Baran Dinçer xxx, Yasin Serin xx, Furkan Tağ xxx, Muhammed Tarık Tiryaki xxx, Muhammed Mustafa Çilsal xxx, Kerim Cengiz x (Dk. 51 Furkan Aydın x), Ali Dalmış xx (Dk. 82 Yunus Babayiğit x), Suat Polat xxx, İsmail Efe xxx
Yerköyspor: Ayhan Baklacı x, Hasan Hüseyin Akkuş x, Muhittin Çelik x (Dk. 33 Raşit Seyis x), Ali Benli xx, Seyit Bibcen xx, Fırat Daş xx, Zeki Kaçar x, Emrah Kaplangiray xx, Erhan Altuntaş xx, Ahmet Türkoğlu xx, Burak Özdemir xx
Goller: Ali Dalmış Dk. 43 , Yasin Serin Dk. 45 , İsmail Efe Dk. 66 ve 77 (Amarat Gençlik),Raşit Seyis Dk. 50 , Furkan Altuntaş Dk. 10 ve 35 (Yerköyspor)

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