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Birinci kattan atlayan genç kız yaralandı

22.08.2023 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde birinci kattan bir genç kızın atlayıp düştüğünü gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Birinci kattan atlayan genç kız yaralandı

Yaralanan 16 yaşındaki G.T., Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İddiaya göre, Kars’ta okuyan ve yaz tatili için Çerkezköy’de ağabeyinin yanına gelerek burada çalışmaya başlayan 16 yaşındaki G.T., saat 11.00 sıralarında, ağabeyinin fabrikada olduğu sırada birinci kattaki balkondan önce çantasını atıp, ardından kendi atladı. Kapısı dışarıdan kilitli olduğu iddia edilen dairenin birinci katından atlayarak yaklaşık 10 metre yükseklikten düşüp yaralanan G.T.’yi yerde kanlar içinde gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

POLİS, KAMERALARI MERCEK ALTINA ALDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından 16 yaşındaki G.T., ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kızın olay yerindeki çantasına el koyan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını da mercek altına aldı.


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