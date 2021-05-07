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  4. Birinin kalçası diğerinin beli! Ünlü isimlerden ilham alan cerrahlar 'mükemmel kadın'ı çizdi

Birinin kalçası diğerinin beli! Ünlü isimlerden ilham alan cerrahlar 'mükemmel kadın'ı çizdi

07.05.2021 21:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Estetik cerrahlar yaptıkları bir çalışmayla 16 ünlü ismin özelliklerini bir araya getirerek mükemmel kadın tasvirini ortaya çıkardı. Çalışmada Jennifer Aniston'un beli, Jennifer Lopez'in kalçaları, Victoria Beckham'ın ayak bileklerinden ilham alındı.

Birinin kalçası diğerinin beli! Ünlü isimlerden ilham alan cerrahlar 'mükemmel kadın'ı çizdi

İngiltere'de estetik cerrahisi alanında hizmet veren Transform Hospital Group uzmanları, kendilerine başvuran hastaların en çok talep ettiği değişiklikleri, dünyaca ünlü isimler üzerinden listeledi. 'Mükemmel kadın'ı oluşturmak için birbirinden ünlü 16 kadının özellikleri bir araya toplandı.

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LOPEZ'İN KALÇASI, SCARLETT'İN AYAKLARI

Buna göre mükemmel kadının kaşları Holly Willoughby, göğüsleri İngiliz model Rosie Huntington-Whiteley, beli ABD'li oyuncu Jennifer Aniston, kalçaları Jennifer Lopez, elleri Gwyneth Paltrow, bacakları Victoria Beckham, ayak bilekleri Emma Watson, ayakları Scarlett Johansson'dan alındı.

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Daily Mail ise bu çalışma üzerinden 'mükemmel kadın' imajını tek bir karede bir araya getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Jennifer Aniston Jennifer Lopez
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