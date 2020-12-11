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Birleşmiş Milletler 75. Yıl Gençlik Merkezi, Balıkesir'de açılıyor

ANKARA HABERLERİ  | 11.12.2020 12:54 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Gençliğin güçlendirilmesine yönelik gençler ile gerçekleştirdiğimiz eylemlerimize hız kazandırmak istiyoruz" - "BM ile süregelen iş birliğimizden büyük memnuniyet duyuyor ve gençler için önemli fırsatlar olarak değerlendirdiğimiz yeni projelerin heyecanını taşıyoruz" - "Gençlerimizin yarınlara daha donanımlı, daha güçlü hazırlanmaları adına her türlü çabayı sarf ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. 81 ildeki 354 gençlik merkezimizde gençlerimize hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Birleşmiş Milletler'in (BM) 75. yıl anısına Balıkesir'de yapımı tamamlanan gençlik merkezinin bu ay hizmete açılacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kasapoğlu, Balıkesir'de inşa edilen gençlik merkezinin dünyada ilk olma özelliğini taşıdığını belirterek, "Bu merkez, Birleşmiş Milletler Gençlik Stratejisi ile ülkemizin uluslararası gençlik çalışmalarındaki güçlü varlığının kesişim noktasında önemli bir sembol olacaktır." ifadesini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ortaklığında, Birleşmiş Milletler 75. Yıl Ofisi desteğiyle yapılan gençlik merkezinin hizmete açılmasına yönelik Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"75. Yıl Gençlik Merkezi'ni dünya gençliğinin hizmetine sunmaktan onur duyuyoruz. Gençlerin katılımı barış kültürünün en temel dinamikleri arasındadır ve daima bu prensiple hareket etmeliyiz. Gençliğin güçlendirilmesine yönelik gençler için ve gençler ile gerçekleştirdiğimiz eylemlerimize hız kazandırmak istiyoruz. Yüksek genç nüfus oranıyla ülkemiz, BM'nin gençlik gündemindeki gelişmelerini daha ileriye taşıyarak BM 2030 Gençlik Stratejisi'ni destekleyecek ve güçlendirecektir. Birleşmiş Milletler ile süregelen iş birliğimizden büyük memnuniyet duyuyor ve gençler için önemli fırsatlar olarak değerlendirdiğimiz yeni projelerin heyecanını taşıyoruz."

Bakan Kasapoğlu, "Gençler bizim yarınlara olan yürüyüşümüzde, güçlü Türkiye iddiamızda en büyük gücümüz. Gençlerimizin yarınlara daha donanımlı, daha güçlü hazırlanmaları adına her türlü çabayı sarf ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. 81 ildeki 354 gençlik merkezimizde gençlerimize hizmet etmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Her şey gençlerimiz için." değerlendirmesinde bulundu.

- Hochschild: "Gençlik merkezi, diyalog ve barış kültürüne katkıda bulunacaktır"

Birleşmiş Milletler 75. Yıl Özel Temsilcisi ve BM Genel Sekreter Yardımcısı Fabrizio Hochschild, gençlik merkezini desteklemekten onur duyduklarını, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni tebrik ettiğini belirtti.

Hochschild, gençlik merkezinin dünyada örnek teşkil edeceğini aktararak, "Merkez aracılığıyla gençler değerli beceriler kazanacak, mesleki eğitimlere katılacak ve birbirleriyle konuşma şansı yakalayacak. UN75 Gençlik Merkezi, böylelikle Türkiye'de diyalog ve barış kültürüne katkıda bulunacaktır. Balıkesir, Türkiye'ye ve Orta Doğu'ya yayılan "Bengi" ve "Güvende" gibi folklorik danslarıyla ünlüdür. Gelin hep birlikte "Bengi" ve "Güvende"nin ritmini kucaklayalım. Gelin bu karşılıklı anlayış yolculuğuna katılalım. BM'nin 75. yıl dönümünün anısını yaşatalım, 2020 ve sonrasında geleceğimizi birlikte şekillendirelim." ifadelerini kullandı.

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